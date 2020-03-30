Пандемия является хорошей возможностью положить конец войне

Какими бы жёсткими ни были меры по борьбе с коронавирусом, и какими бы бессмысленными они не казались, как бы сильно сегодня ни страдало человечество и налаженные им принципы общежития, после карантина мир совсем не обязательно должен стать хуже. Вторая мировая война принесла столько страданий и так сильно обесценила человеческие жизни, что многим она казалась чем-то вроде конца света. Но после войны создали ООН, приняли декларацию прав человека, всерьез принялись за создание такой системы, в которой произошедшая трагедия не смогла бы повториться.Вполне возможно, что и в этот раз произойдет нечто подобное, хотя путь будет долгим. Многие вещи, за которые мы боролись шесть лет, в одночасье стали ненужными. Покраска всего, и вся в желто-синие цвета, пение гимна по любому поводу, уничтожение памятников советского периода. Мы снова называем вещи своими именами.Не за горами празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, именно Победы, а не "примирения". Победы, за которую погибли миллионы наших сограждан. Сложная эпидемическая ситуация скорее всего не позволит провести шествие "Бессмертного полка", как это было в прошлом году. Поэтому власти должны вернуть законное название празднику, который в 2015 году был стыдливо переименован в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.Пандемия – отличная возможность объединить украинское общество и положить конец войне, но ни Зеленский, ни его правительство, даже не пытаются воспользоваться ситуацией. Киев сократил в 10 раз поток людей через линию соприкосновения, а ДНР и ЛНР перекрыли границу.Между тем оказание гуманитарной помощи жителям самопровозглашенных республик в виде медицинских масок, средств дезинфекции и так далее могло бы стать не менее красивым жестом, чем обмен пленными или разведение войск на отдельных участках фронта.