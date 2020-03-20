Пандемия вскрыла главную слабость стран Запада

Экстренные обращения к нации, освобожденные из тюрем заключенные и запертые на карантин города — мировые новости продолжают шокировать. Но вместо того чтобы сплотиться перед общей угрозой, государства выясняют, кто и кому вставляет палки в колеса. Претензиями обмениваются не только стратегические противники, но и давние партнеры, близкие соседи.

Война дезинформаций

Китай постепенно оправляется от вспышки коронавируса — сворачиваются полевые госпитали, открываются кафе и рестораны в крупных городах, а власти перешли к активным действиям на информационном фронте. Представитель МИД Чжан Лицзянь 12 марта заявил, что, возможно, вирус в страну завезли американские военные.

Из-за такой "наглой кампании по дезинформации" в Госдепартамент США вызвали посла Цуй Тянькая. Китайские дипломаты попытались сгладить ситуацию, напомнив, что в условиях пандемии следует сотрудничать. Однако обмен любезностями не прекратился. Дональд Трамп в твиттере несколько раз называл SARS-CoV-2 "китайским вирусом". Его политические оппоненты увидели в этом проявление расизма.

Масла в огонь подлила корреспондент телеканала CNBC китайского происхождения Цзян Вэйцзя. Она сообщила у себя в микроблоге, что один из чиновников Белого дома назвал коронавирус Kung-flu (от "кунг-фу" и английского flu — "грипп").

Сам хозяин Овального кабинета пояснил, что лишь указал на происхождение вируса. "О чем мы спорим? Я только дал понять, откуда он пришел: из Китая", — обратился президент к журналистам. Пекин эта формулировка все равно возмутила. Гэн Шуан отметил, что цель таких высказываний — "стигматизация" КНР.

© REUTERS / Thomas Peter Представитель МИД КНР Гэн Шуан во время брифинга в Пекине

В Китае решили ограничить работу крупных американских СМИ: газет New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, под санкции также попали журнал Time и радио Voice of America. Издания обязали предоставить властям информацию о сотрудниках, финансировании, видах деятельности и недвижимости в КНР. Кроме того, некоторым репортерам придется сдать пресс-карты и прекратить журналистскую деятельность в стране.

Вашингтон обвинил в дезинформации и другое "ревизионистское государство" — Иран. Там тоже предположили, что SARS-CoV-2 — биологическое оружие США. А госсекретарь Майк Помпео упрекнул Тегеран в сокрытии данных о масштабах эпидемии. "Вместо того чтобы сосредоточиться на нуждах собственного народа и принять искренне предложенную помощь, иранские лидеры неделями лгут об уханьском вирусе", — заявил он.

Помпео убежден, что власти Ирана избегают ответственности за провал в борьбе с коронавирусом. В Тегеране предложенную американцами помощь действительно не оценили и отказались от нее.

Тем временем система здравоохранения страны испытывает колоссальную нагрузку. Из-за коронавируса даже выпустили из тюрем около 85 тысяч заключенных. Президент Хасан Роухани призвал мировых лидеров способствовать отмене санкций, чтобы власти могли эффективнее бороться с распространением инфекции. В этом Тегеран поддерживают Москва и Пекин.

© REUTERS / Jonathan Ernst Президент США Дональд Трамп во время брифинга по борьбе с эпидемией коронавируса в Белом доме

Битва за вакцину

А разработка вакцины против мутировавшего вируса вызвала напряжение между трансатлантическими партнерами — США и Германией.

В начале марта глава немецкой биотехнологической компании CureVac Дэниел Меникелла встретился в Белом доме с Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. "Мы твердо уверены, что через несколько месяцев препарат будет готов", — сказал Маникелла после переговоров. Однако через две недели стало известно, что он покидает пост.

Источники в правительстве ФРГ сообщили журналистам, что президент США пытался переманить исследователей за океан. По информации издания Welt am Sonntag, Трамп пообещал ученым финансирование на миллиард долларов, если они согласятся работать в американских лабораториях.

В Берлине заподозрили Белый дом в корысти, а министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер объявил, что канцлер Ангела Меркель проведет экстренное заседание кабинета, чтобы в том числе обсудить возможный ущерб от действий компании CureVac.

По словам Зеехофера, речь идет "не только о кризисе в здравоохранении, но и о национальной безопасности". Меркель в обращении к нации 18 марта признала, что с такими серьезными вызовами народ Германии не сталкивался со времен Второй мировой войны. И подчеркнула: система охраны здоровья в ФРГ, возможно, одна из лучших в мире, но вакцины от новой болезни пока нет.

© REUTERS / Andreas Gebert Сотрудник немецкой биотехнологической компании CureVac во время разработки вакцины от коронавируса в лаборатории в Тюбингене, Германия

В ЕС давно переживают из-за того, что Вашингтон хочет присвоить европейские технологические разработки. В феврале разразился очередной скандал после того, как генпрокурор США Уильям Барр предложил американцам придумать, как взять под контроль две крупнейшие телекоммуникационные компании Европы — Ericsson и Nokia.

Нынешние интриги вокруг вакцины наслаиваются на череду противоречий между США и Германией, начало которым положила прослушка телефона Меркель в 2004 году. В этом же ряду — требование Трампа к европейским союзникам выделять не менее двух процентов ВВП на НАТО и другие болевые точки, пояснил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. "Одно дело, если канцлера прослушивают, — обидно, досадно, но можно понять, — считает он. — Другое — когда на фоне глобальной истерии под вопросом оказывается безопасность всего государства, это совсем иные ставки, иное отношение".

"Похоже, Зеехофера просто прорвало. Недовольство империалистическим мессианизмом США во многих странах Европы дошло до кипения", — подытожил собеседник агентства.

Балтийский затор

Конфликты обостряются и в Восточной Европе. Литовцы, например, не могут вернуться домой через немецко-польскую границу. Польша закрыла транзит, и на пропускных пунктах образовалась очередь из сотен машин. На границе застряли и граждане Латвии, Эстонии, Украины. В знак протеста они заблокировали дорогу.

Переговоры ни к чему не привели. И сотням людей придется искать альтернативные пути домой.

Однако и с обходными маршрутами возникают трудности. В понедельник, 16 марта, случился курьез с литовцами: они добрались самолетом до Латвии и взяли такси. На границе не пропустили машину только потому, что водителем был латвиец. В итоге пассажирам пришлось идти в Литву с чемоданами пешком.

Китайский брат

Надежду на помощь ЕС в борьбе с коронавирусом потеряли и те, кто давно стремился в "общеевропейский дом", например Сербия. "Не буду сейчас делать далеко идущих выводов, но мы поняли, что не существует международной или европейской солидарности, все это были сказки на бумаге", — с грустью констатировал глава государства Александр Вучич.

Он раскритиковал действия европейских партнеров и напомнил: когда ЕС нужны были сербские деньги, Брюссель требовал менять условия тендеров, чтобы европейские компании получали контракты. "Пришла беда, и сербские деньги не помогают. Спасибо большое за это, — верьте мне, я найду способ отблагодарить", — сказал Вучич.

При этом сербский лидер назвал "братом" председателя КНР Си Цзиньпина и сообщил, что обратился к нему за поддержкой.

На Пекин полагаются и другие страны. Си Цзиньпин пообещал помочь Испании, а Италия приняла уже вторую группу китайских медиков. Помимо 60 тысяч тестов на коронавирус, средств интенсивной терапии, девяти тонн защитных медицинских материалов и лекарств, из КНР доставили и препараты традиционной восточной медицины.

© REUTERS / China Daily Сотрудники международного аэропорта в Ханчжоу готовят к отправке в Италию медицинские товары для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса

Помощь Китая европейским странам может быть воспринята по-разному, считает консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров. "В то время как Италия приняла инициативу "Пояс и путь", а Франция и Германия активно выступают за взаимовыгодные экономические отношения с Пекином, большинство секторов китайского рынка до сих пор недоступны для европейских компаний", — пояснил он РИА Новости.

"Пандемия коронавируса, возможно, сгладит подозрения в адрес Китая в Европе. И хотя масштабный саммит с участием европейских лидеров в Пекине отменен, содействие КНР в борьбе с эпидемией укрепляет позитивный имидж страны. Брюссель уже получил от Пекина два миллиона медицинских масок и 500 тысяч тестов для выявление вируса", — напоминает политолог.