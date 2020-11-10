Пандемия войне не помеха: НАТО отказалось снижать активность у границ России, несмотря на COVID-19

Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин, выступая на встрече с руководством Минобороны и представителями предприятий ВПК. По его словам, Москва предлагала НАТО перестать создавать напряжённость у границ РФ хотя бы на время, пока продолжается пандемия, однако этот призыв западный военный блок просто проигнорировал.

Больше того, интенсивность полётов авиации и действий флотов натовских стран только выросла, - отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что расширение военного присутствия НАТО в Европе представляет непосредственную угрозу для России и Москва должна учитывать появление новых опасных факторов.

Напомним, что авиация стран, входящих в НАТО, в этом году установила рекорд по подлётам к границам России. Чаще всего это происходит возле Калининградской области или берегов Крыма. Примечательно, что речь не всегда идёт о самолётах-разведчиках. США в этом году уже направляли к Крыму бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие. Для этого они воспользовались воздушным пространством Украины, которая с радостью открыла своё небо для иностранных бомбардировщиков, несмотря на потенциальную опасность превратиться в поле битвы.