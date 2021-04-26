Пандемия военным не помеха: Названы расходы России и США на армию

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил о том, что военные расходы в мире в 2020 году составили почти $2 триллиона, что на 2,6% выше показателей 2019-го. И Россия вошла в пятёрку лидеров вместе с США и Китаем.

Пандемия коронавируса, судя по докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), не сильно сказалась на военных расходах ведущих мировых держав. Больше того, эти расходы даже выросли почти до $2 триллионов (это на 2,6% выше, чем в 2019-м).

"С определённой уверенностью можно сказать, что существенно на глобальные военные расходы в 2020 году пандемия не повлияла", - говорится в докладе SIPRI.

В пятёрку лидеров по глобальным военным расходам в прошлом году наравне с США, Китаем, Индией и Великобританией попала и Россия.

По нашей стране хоть военные расходы и увеличились на 2,5%, дойдя до $61,7 миллиарда, но, как отмечают аналитики, всё же фактически денег потратили меньше на военные цели, нежели изначально было запланировано в бюджете.

И хоть расходы на армию русских растут уже второй год подряд, наш военный бюджет по сравнению с США в разы ниже. Так исследователи сообщили, что у американцев на военные траты было запланировано в прошлом году $778 миллиардов и это на 4% больше, чем планировалось годом ранее. Военные расходы США составили больше трети общемировых трат в этой сфере (39%).