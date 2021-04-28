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Пандемия внесла коррективы: В СБ России рассказали о новом способе вербовки террористов

28 апреля 2021, 20:45  •  189 • Политика
В Совете безопасности России рассказали о новом способе вербовки террористов в Афганистане. По словам замсекретаря организации Рашида Нургалиева, пандемия внесла свои коррективы.
Террористические организации, действующие в Афганистане, пока вызывают обеспокоенность у государств - участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева, из-за пандемии террористы начали вербовать сторонников дистанционно.
"В условиях пандемии фиксируется их переориентация на дистанционную вербовку приверженцев радикальной идеологии", - указал он в интервью "Российской газете".
Нургалиев добавил, что, как правило, сторонников террористы ищут и среди молодёжи в мусульманских учебных заведениях, прибегая к запугиванию или обещаниям вознаграждения.

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