Пандемия превращается для Европы в идеальный шторм • 262 • Аналитика © REUTERS / Thilo Schmuelgen Вчера Владимир Путин вакцинирован от COVID-19 одной из российских вакцин. Какой именно препарат выбрал президент, Кремль не уточняет. А вот вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что ей сделана прививка "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". Она же сообщила, что уже через несколько дней в гражданский оборот поступит "КовиВак" от Центра имени Чумакова. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ежедневно отчитывается о новых успехах по продвижению вакцины "Спутник V" на мировом рынке. Госсовет КНР отрапортовал, что уже более 100 миллионов человек в мире привились китайскими вакцинами. На фоне спокойной системной работы Москвы и Пекина события на Западе, особенно в Европе, приобретают столь неприятный оборот, что для их характеристики все чаще приходит на ум выражение "идеальный шторм". Европу накрывает третья волна коронавируса. В рамках очередного всплеска заболеваемости власти действуют по привычному для них протоколу и вновь закручивают гайки локдаунов. Это влечет за собой два очевидных последствия: новое препятствие для восстановления национальных экономик и рост общественного недовольства, которое и так уже близко к точке кипения, о чем свидетельствуют усиливающиеся от недели к неделе акции протеста. Это накладывается на кризис вакцинации, в котором рассогласованность действий ответственных структур все больше похожа на утрату контроля над ситуацией. Самой яркой иллюстрацией разрастающегося кризиса, пожалуй, могут служить события в Германии. У аутсайдеров всегда хватает проблем, но если в ту же колею заносит лидера и самую благополучную страну ЕС, есть повод задуматься. Ангела Меркель продлила локдаун в стране до 18 апреля и ужесточила его на время пасхальных каникул, предстоящих немцам в начале следующего месяца. Параллельно Министерство финансов ФРГ должно сегодня представить кабинету министров проект допбюджета, согласно которому в 2021-2022 годах размер дополнительных долгов государства составит почти 142 миллиарда евро. Большая часть средств уйдет на поддержку пострадавшего от пандемии бизнеса и системы здравоохранения для борьбы с коронавирусом. Правда, германское общество не слишком высоко ценит усилия руководства. Опрос социологической службы YouGov выявил, что две трети немцев негативно оценивают действия федерального правительства, причем 31 процент опрошенных "скорее недовольны" ими, а 34 процента — "очень недовольны". Кстати, хуже всего оценивается работа министра здравоохранения Йенса Шпана: его антирейтинг достигает почти 70 процентов. Последнее может выглядеть странным: уж германская медицина показала себя с самой достойной стороны даже в наиболее острые периоды пандемического кризиса. Однако недовольство немцев связано не столько с работой системы здравоохранения, сколько с коррупцией. Шпан находится в центре одного из скандалов, бушующих сейчас вокруг правящей партии. Оказалось, что его министерство в прошлом году закупило более полумиллиона защитных масок у фирмы, в которой занимает руководящий пост муж чиновника. И это далеко не единственная сомнительная история вокруг высокопоставленной однополой пары. Летом 2020 года супруги купили в фешенебельном берлинском районе шикарную виллу, являющуюся памятником архитектуры. Журналисты раскопали, что основная часть кредита на покупку была им предоставлена банком, в руководство которого Шпан входил несколько лет назад. Когда же в СМИ поднялась шумиха, министр попытался заткнуть им рот, через суд запретив публиковать точную сумму, уплаченную им за недвижимость, и настаивая, что это исключительно частное дело. Однако на днях он в этом вопросе потерпел поражение — по информации журнала Spiegel, приобретенная вилла стоит 4,125 миллиона евро. А до федеральных парламентских выборов Германии осталось полгода. Так что вполне понятно, почему при таком антураже аналитики весьма неблагоприятно оценивают перспективы однопартийцев Ангелы Меркель. Но как будто мало перечисленного, так теперь ФРГ — как и ЕС в целом — столкнулась с новой, хотя и вполне ожидаемой напастью. Европейская политика вакцинации принесла свои закономерные плоды в виде резкого роста общественного недоверия. В первую очередь под раздачу попала, конечно, AstraZeneca. По результатам опроса все той же службы YouGov, англо-шведскую вакцину считают безопасной только 32 процента немцев. Франция, Испания и Италия дают схожие результаты. А польские власти официально заявили, что около 70 процентов граждан страны отказываются прививаться этим препаратом. Трудно было ожидать иного в свете последних событий и множащихся случаев смертей после прививки, ну а суетливость властей лишь ухудшает ситуацию. Использование AstraZeneca то приостанавливается, то вновь запускается. Отдельные страны избавляются от уже закупленных доз, зато Брюссель грозится наложить запрет на экспорт медикамента из ЕС. Европейское агентство по лекарственным средствам не нашло связи между случаями тромбоза и применением вакцины. Зато таковую обнаружили сразу две исследовательские группы — в Норвегии и Германии — независимо друг от друга. А теперь и Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США подкинул дровишек в костер, на котором поджаривают AstraZeneca, заявив, что фармкомпания могла предоставить неполные данные о результативности своей разработки. Очевидно, что главным итогом подобной разноголосицы становится падение общественного доверия не только к конкретному препарату, но и к бросающимся из стороны в сторону официальным структурам. Старая мудрость утверждает, что бегущий генерал в мирное время вызывает смех, а в военное — панику. В отношении государственного управления это наблюдение не менее верно. В ситуации кризиса даже неверные решения, проводимые последовательно и внешне спокойно, способны нанести меньше вреда, чем метания, обнажающие растерянность и непрофессионализм ответственных лиц. Впрочем, есть и исключения из этого правила. Очень неумно публично упорствовать в заблуждении, когда его ошибочность стала совсем уж очевидна. Однако Евросоюз не упустил возможность сесть и в эту лужу, когда после заявлений Ангелы Меркель, итальянского премьера и лидеров других европейских государств о возможности приобретения их странами "Спутника V" еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС не понадобится российская вакцина. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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