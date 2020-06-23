Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - ...
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили зад...
Утопающие в беспорядках США запускают проект о своих ценностях на Украине
Главная / Аналитика

Пандемия помогла Украине во внешней торговле

23 июня 2020, 10:00  •  41 • Аналитика
© AP Photo / Efrem Lukatsky
На днях стали доступны данные украинской таможенной статистики о внешнеторговом товарообороте за первые пять месяцев текущего года.
И они оказались довольно обнадеживающими. Разумеется, товарооборот в сравнении с январем — маем 2019 года упал на десять процентов — с 44,3 до 39,9 миллиарда долларов. Но в условиях "коронакризиса" падение торговли между странами мира — явление повсеместное.
Важнее, что при этом экспорт сократился с 21 до 19,6 миллиарда долларов, или на 6,6%, а импорт — с 23,3 до 20,3 миллиарда, или на 13%.
Таким образом, сальдо внешней торговли товарами хоть и осталось традиционно отрицательным, но сократилось с 2,3 до 0,7 миллиарда долларов.
Основными причинами такого промежуточного успеха стали:
— во-первых, обвалившиеся цены на углеводороды и другие энергоносители;
— во-вторых, как это ни странно, примитивизация товарного экспорта.
С первым обстоятельством все понятно. Суть же второго заключается в том, что как раз по главным позициям украинского экспорта (чисто сырьевым или первичной переработки) цены на мировых рынках по сравнению с прошлым годом либо вообще не просели, либо снизились, но незначительно.
В то же время дальнейшее увеличение зависимости украинской экономики от экспорта мизерного по размерам списка продукции с низкой добавленной стоимостью делает ее очень уязвимой: в вопросе баланса во внешней торговле — от мировых цен на продукцию из этого короткого перечня, а в более широком смысле — от сокращения рабочих мест и "скукоживания" экономики, которые являются естественными спутниками примитивизации производства.
С основными статьями экономии на импорте все более-менее понятно. Украина за пять месяцев этого года в сравнении с тем же периодом прошлого сократила расходы на импорт:
— нефтепродуктов на 652 миллиона долларов, или на 32%, — в связи с их резким удешевлением;
— "европейского" природного газа лишь на 22 миллиона долларов, или на три процента, — в его закупках пока благоволит ценовая конъюнктура;
— угля на 461 миллион долларов, или на 36%, — в связи с удешевлением угля и одновременно резким спадом в собственной металлургической промышленности;
— тракторов на 79 миллионов долларов, или 30%, — видимо, в связи с тем, что аграрии не склонны рисковать в сложившихся условиях.
Отдельно стоит сказать, что импорт легковых автомобилей сократился лишь на 220 миллионов долларов, или на 15%. Но с учетом того, что в начале прошлого года на Украине проходила кампания по легализации ранее ввезенных незаконно автомобилей, реальный импорт легковых автомобилей даже подрос — вопреки "коронакризису" и карантинным ограничениям. Как подросли и закупки мобильных телефонов: на 56 миллионов долларов, или 17%. Похоже, народ еще не осознал всей масштабности наступающего кризиса. Вырос, конечно, и импорт лекарств на 47 миллионов, или на девять процентов, — и тут причина куда более объективна.
Но факт состоит в том, что, даже несмотря на изумительную для энергозависимой страны конъюнктуру цен на углеводороды и другие энергоносители (общий импорт товаров из России упал на 40%, или на 1,25 миллиарда долларов), выйти хотя бы в ноль во внешней торговле ей все равно не удалось.
Объем же экспорта топ-10 главных экспортных товарных позиций Украины в сравнении с январем — маем прошлого года даже немного подрос — с 9,56 до 9,62 миллиарда долларов. Соответственно, в еще большей степени выросла доля этих десяти товаров в экспорте — с 45,6% до 49,2%. Причем речь идет именно о позициях (кукуруза, подсолнечное масло и так далее), а не о группах товаров.
Искать в этой десятке товары с хотя бы относительно высокой добавленной стоимостью, разумеется, бессмысленно. Первый товар, который можно отнести к таковым, находится на скромном 20-м месте — и это всего лишь части к железнодорожным локомотивам, а не, скажем, локомотивы целиком. Их за пять месяцев было отправлено на экспорт на 164 миллиона долларов. Для понимания масштабов: от первой по объемам экспорта машиностроительной позиции Украина получила денег в 17,5 раза меньше, чем от экспорта кукурузы. Кстати, львиная доля поставок этих самых частей локомотивов (41%) пришлась на "страну-агрессора".
Тут нужно напомнить, что еще в 2013 году машиностроительный экспорт Украины за год составил 10,3 миллиарда долларов (раньше, разумеется, было еще больше), за пять месяцев 2020 года — менее 1,8 миллиарда. И это притом, что тогда экспорт состоял из турбореактивных и турбовентиляторных двигателей, готовых локомотивов и тому подобного, а теперь из запчастей к локомотивам и электрических водонагревателей. По размерам добавленной стоимости эти виды продукции сравнить сложно.
Если же взглянуть на структуру экспорта по группам, то выяснится, что украинский экспорт всего по пяти товарным группам — зерно, растительное масло, черные металлы, железная руда и остатки и отходы пищевой промышленности (в основном это подсолнечный шрот) — составил 12,2 миллиарда долларов, или почти 63% всего экспорта.
Факт, что все указанные группы — это либо чистое сырье, либо продукт первичной переработки, очевиден.
Но так сложилось, что мировые цены на зерно в нынешнем году находятся примерно на уровне прошлого года. Подсолнечное масло и шрот на фоне истощения запасов в Европе, торговой войны между Китаем и США, а также неясных перспектив будущего урожая по сравнению с прошлым годом даже несколько подорожали. Но нужно не забывать, что по всем аграрным товарным группам Украина сейчас ударными темпами вывозит плоды прошлогоднего рекордного урожая, рискуя попасть на менее удачный урожай в нынешнем году. Кстати, многие страны ввиду пандемии и погружения всего мира в глубокий кризис стараются экспорт ключевых продовольственных товаров, наоборот, сдерживать, ибо угроза голода объявлена реальной даже на уровне ООН.
Цены на железную руду в текущем году несколько ниже, чем в начале прошлого года, но выше, чем во втором полугодии, и уверенно идут вверх с апреля в связи с существенным сокращением добычи в Бразилии (из-за пандемии) и начавшимся восстановлением промышленности в Китае. С некоторой задержкой вверх пошли и ранее обвалившиеся цены на черные металлы. В итоге Украина в нынешнем году сократила выплавку и экспорт черных металлов — причем почти на 20%, или на 0,8 миллиарда долларов. Но одновременно это привело и к сокращению импорта угля и кокса, которые необходимы для выплавки металла, почти на 0,6 миллиарда. То есть с точки зрения экспорта-импорта потери оказались совсем небольшими, к тому же частично были замещены увеличением экспорта железной руды. Но в более широком смысле все это оборачивается сокращением производства металла, а значит, добавленной стоимости, рабочих мест, отчислений налогов и социальных взносов и так далее.
Это не говоря о том, что конъюнктура цен и на железную руду, и на металл в условиях всеобщего спада в любой момент может измениться в неблагоприятную сторону.
И не совсем понятно, что будут делать украинские власти в таком случае, ведь в условиях продолжающейся примитивизации производства и украинской экономики в целом заместить поставки этих товаров другими будет просто невозможно. Самые очевидные последствия такого поворота событий — выдавливание еще большего количества населения на заработки за пределы родины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
22 июня 2020, 21:00
О концепции сверхзвукового лайнера: Россия делает шаг вперёд или повторяет ошибки Ту-144?
22 июня 2020, 15:00
Неусвоенные уроки: услышит ли Запад месседж Путина?
22 июня 2020, 20:00
СПГ быть? Зачем Польша сдается в "газовое" рабство США
22 июня 2020, 15:00
Рестарт РПЛ. Играть? По желанию!
22 июня 2020, 17:00
Комитет раздора: гражданский протест или удачная провокация?
23 июня 2020, 08:00
Реальный прототип героя романа "Живые и мертвые"
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июня 2020, 01:00
"Пересвет" калечит спутники США? Американский эксперт "рассекретил&quo...
23 июня 2020, 01:25
Почему Россия отказалась от своих "радиолокационных" глаз в Казахстане
23 июня 2020, 04:00
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу об а...
23 июня 2020, 03:00
"Удивительное открытие" человечества: Рядом со Стоунхенджем обнаружена &quo...
23 июня 2020, 03:00
Пушков оценил нежелание Зеленского ехать на парад Победы в Москву
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июня 2020, 03:00
В Чёрное море проник эсминец США. Русские силы начали комплекс мероприятий: "Всё под контролем"
17 июня 2020, 17:00
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитывают потери
16 июня 2020, 19:00
Госпереворот и смещение Авакова: ЦРУ развернуло на Украине мощную кампанию - СМИ
18 июня 2020, 07:00
"Достойно": Американские полицейские отправили послание "русским братьям"
20 июня 2020, 02:00
Гарри одумался: Блудный принц Уэльский возвращается в Великобританию. А как же Меган?
20 июня 2020, 00:00
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
16 июня 2020, 17:00
Два железнодорожных состава с танками и броневиками проследовали Запорожье и движутся к Луганску и Донецку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.