Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
Главная / Политика

Пандемия по-африкански: Невакцинированные лишатся доступа к банковским услугам

06 сентября 2021, 23:15  •  77 • Политика
Невакцинированных жителей Нигерии отрезали от банков и церквей. Людям дали неделю, чтобы сделать прививку от COVID-19.
В Нигерии власти штата Эдо решили, что невакцинированные граждане страны со следующей недели лишаются доступа к церквям и банкам. Об этом объявил губернатор региона во время пресс-конференции.
По его словам, со второй недели сентября граждане без прививки больше не смогут посещать церкви и мечети. То же самое касается развлекательных заведений. Вдобавок к этому невакцинированные лишаются доступа к банковским услугам.
Губернатор уточнил, что для посещения всех вышеперечисленных мест теперь придётся предъявлять доказательство того, что прививка от коронавируса была сделана. Речь идёт о картах вакцинации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





77
Источник
Похожие новости
06 сентября 2021, 20:30
Украинец в Москве озвучил угрозу для России: "На коленки встанете. Будете извиняться!"
06 сентября 2021, 21:25
В Киеве указали из-за чего рухнет Украина
06 сентября 2021, 21:25
СМИ назвали реальную причину переговоров Путина с королем Иордании
06 сентября 2021, 20:30
Киев вновь поднял "закрытый для России вопрос": Советник нашёл новую причину потери Крыма
06 сентября 2021, 23:15
"Лучшее решение, принятое Россией": Британские читатели вступились за русского отца
06 сентября 2021, 23:15
На Украине выяснили причину смерти белорусского активиста Шишова
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2021, 20:30
Украинец в Москве озвучил угрозу для России: "На коленки встанете. Будете извиня...
06 сентября 2021, 21:25
В Киеве указали из-за чего рухнет Украина
06 сентября 2021, 21:25
СМИ назвали реальную причину переговоров Путина с королем Иордании
06 сентября 2021, 20:30
Киев вновь поднял "закрытый для России вопрос": Советник нашёл новую причин...
06 сентября 2021, 23:15
"Лучшее решение, принятое Россией": Британские читатели вступились за русск...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 сентября 2021, 06:30
Чума в обычной трости: Япония уготовила для русских маленькую подлость
04 сентября 2021, 11:40
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
04 сентября 2021, 06:10
"России доверять нельзя": Японцы предложили начать войну после слов Лаврова о Курилах
05 сентября 2021, 14:15
НАТО попросило помощи у России и Китая. Но тон выбран неудачный
05 сентября 2021, 08:45
Неуместная выходка Зеленского удивила украинцев: Попросил денег у бедных
02 сентября 2021, 01:00
"Двери НАТО открыты": Псаки филигранно перечеркнула надежды Украины
01 сентября 2021, 00:15
В МИД России назвали "грязнейшей подлостью" слова генсека НАТО об Афганистане
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.