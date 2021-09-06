Пандемия по-африкански: Невакцинированные лишатся доступа к банковским услугам

Невакцинированных жителей Нигерии отрезали от банков и церквей. Людям дали неделю, чтобы сделать прививку от COVID-19.

В Нигерии власти штата Эдо решили, что невакцинированные граждане страны со следующей недели лишаются доступа к церквям и банкам. Об этом объявил губернатор региона во время пресс-конференции.

По его словам, со второй недели сентября граждане без прививки больше не смогут посещать церкви и мечети. То же самое касается развлекательных заведений. Вдобавок к этому невакцинированные лишаются доступа к банковским услугам.

Губернатор уточнил, что для посещения всех вышеперечисленных мест теперь придётся предъявлять доказательство того, что прививка от коронавируса была сделана. Речь идёт о картах вакцинации.