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Пандемия перерастёт в массовый голод: Генсек ООН предупредил об опасности
10 июня 2020, 16:00 • 53 • В мире
В аналитическом докладе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша говорится, что пандемия коронавируса представляет собой угрозу для обеспечения продовольственной безопасности и питания.
В связи с охватившей мир пандемией коронавируса усугубились и другие социальные проблемы общества. В своём аналитическом докладе Генсек ООН Антониу Гутерриш отмечает, что в мире может возникнуть нехватка продовольствия.
По его словам, особо чувствительными к этому окажутся уязвимые сообщества в мире. При этом ещё до пандемии сотни миллионов людей испытывали голод и недоедание. Он подчеркнул, что и до вспышки вируса в ряде стран наблюдался дефицит продовольствия, но пандемия может углубить проблему.
Генсек ООН полагает, что если сейчас не принять срочные меры, то "текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу".
"Странам также следует адаптировать и расширить системы социальной защиты в интересах лиц, входящих в группу риска в плане обеспеченности продуктами питания, - считает глава всемирной организации. - Это предполагает необходимость поддержки детей, у которых больше нет доступа к школьному питанию. В настоящее время численность этой группы составляет около 352 млн человек".
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