Пандемия перерастёт в массовый голод: Генсек ООН предупредил об опасности

В связи с охватившей мир пандемией коронавируса усугубились и другие социальные проблемы общества. В своём аналитическом докладе Генсек ООН Антониу Гутерриш отмечает, что в мире может возникнуть нехватка продовольствия.

По его словам, особо чувствительными к этому окажутся уязвимые сообщества в мире. При этом ещё до пандемии сотни миллионов людей испытывали голод и недоедание. Он подчеркнул, что и до вспышки вируса в ряде стран наблюдался дефицит продовольствия, но пандемия может углубить проблему.

Генсек ООН полагает, что если сейчас не принять срочные меры, то "текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу".

"Странам также следует адаптировать и расширить системы социальной защиты в интересах лиц, входящих в группу риска в плане обеспеченности продуктами питания, - считает глава всемирной организации. - Это предполагает необходимость поддержки детей, у которых больше нет доступа к школьному питанию. В настоящее время численность этой группы составляет около 352 млн человек".