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Пандемия отступила перед "агрессией" России: Украинцы поставили цель на 2021 год

24 декабря 2020, 20:40  •  50 • Политика
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал задачей на будущий год противодействие России. Борьба с пандемией коронавируса для украинцев отошла на задний план.
На Украине, где до пандемии коронавируса одной из излюбленных тем была "агрессия" России, вновь вспомнили об этом. Глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что в будущем году главной задачей для внешней политики страны станет противодействие с РФ.
В частности, обозначил он в ходе брифинга, который транслировался в Facebook, Киев намерен продолжать "противодействие российской агрессии и укрепление безопасности".
А вот борьба с пандемией коронавируса в этой связи отошла на задний план.
В числе иных целей для Украины в 2021-м Кулеба назвал международный саммит "Крымской платформы", а также развитие политики в отношении украинцев за рубежом, отладку инвестклимата и укрепление позиций в энергетической сфере и расширение сотрудничества с африканскими странами.
Напомним, что "Крымская платформа", которую анонсировали в украинском МИД, пройдёт в Киеве в мае будущего года. На саммит, где представители Незалежной хотят обсудить вопрос возвращения Крыма, зазывают представителей Турции, Франции, Великобритании, Германии, США.
Как отмечал постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, главная цель создаваемой "крымской платформы" - желание обострить обстановку вокруг полуострова и препятствовать налаживанию сотрудничества крымского региона с различными странами мира, передает РИА Новости.

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