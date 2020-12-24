Пандемия отступила перед "агрессией" России: Украинцы поставили цель на 2021 год

На Украине, где до пандемии коронавируса одной из излюбленных тем была "агрессия" России, вновь вспомнили об этом. Глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что в будущем году главной задачей для внешней политики страны станет противодействие с РФ.

В частности, обозначил он в ходе брифинга, который транслировался в Facebook, Киев намерен продолжать "противодействие российской агрессии и укрепление безопасности".

А вот борьба с пандемией коронавируса в этой связи отошла на задний план.

В числе иных целей для Украины в 2021-м Кулеба назвал международный саммит "Крымской платформы", а также развитие политики в отношении украинцев за рубежом, отладку инвестклимата и укрепление позиций в энергетической сфере и расширение сотрудничества с африканскими странами.

Напомним, что "Крымская платформа", которую анонсировали в украинском МИД, пройдёт в Киеве в мае будущего года. На саммит, где представители Незалежной хотят обсудить вопрос возвращения Крыма, зазывают представителей Турции, Франции, Великобритании, Германии, США.

Как отмечал постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, главная цель создаваемой "крымской платформы" - желание обострить обстановку вокруг полуострова и препятствовать налаживанию сотрудничества крымского региона с различными странами мира, передает РИА Новости.