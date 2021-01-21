Пандемия не тётка: Королева Елизавета вынуждена торговать носками

Коронакризис вынудил монаршую семью искать новые источники доходов - обычно немало денег приносили туристы, посещающие различные дворцовые объекты, но теперь большая часть из них закрыты. В связи с этим королева Елизавета расширила ассортимент эксклюзивных товаров, которые продаются на официальном сайте королевских сувениров.

Так, теперь там можно приобрести шикарные носки из нежнейшего кашемира - согласно описанию, это носки "для сна". Одна пара обойдётся покупателю в немалую сумму - около 70 фунтов, или 7000 рублей.

Также 94-летняя королева не могла пройти мимо главного тренда последних месяцев и запустила в продажу линейку защитных масок. Эти изделия выполнены из трёх слоёв хлопка и украшены любимым узором Елизаветы - "глаз куропатки". Стоит такая маска почти 10 фунтов, или 1000 рублей, зато в комплекте к маске идёт элегантный мешочек для её хранения.