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Пандемия не тётка: Королева Елизавета вынуждена торговать носками

21 января 2021, 21:30  •  104 • В мире
За последний год доходы королевского дома Великобритании настолько снизились, что Её Величеству пришлось заняться не самым подходящим для её персоны делом. Елизавета II вынуждена торговать носками - одна пара стоит около 7000 рублей.
Коронакризис вынудил монаршую семью искать новые источники доходов - обычно немало денег приносили туристы, посещающие различные дворцовые объекты, но теперь большая часть из них закрыты. В связи с этим королева Елизавета расширила ассортимент эксклюзивных товаров, которые продаются на официальном сайте королевских сувениров.
Так, теперь там можно приобрести шикарные носки из нежнейшего кашемира - согласно описанию, это носки "для сна". Одна пара обойдётся покупателю в немалую сумму - около 70 фунтов, или 7000 рублей.
Также 94-летняя королева не могла пройти мимо главного тренда последних месяцев и запустила в продажу линейку защитных масок. Эти изделия выполнены из трёх слоёв хлопка и украшены любимым узором Елизаветы - "глаз куропатки". Стоит такая маска почти 10 фунтов, или 1000 рублей, зато в комплекте к маске идёт элегантный мешочек для её хранения.

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