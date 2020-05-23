Пандемия: не ищите чёрную кошку в тёмной комнате • 72 • Аналитика

Опасность не там…



Многие из этих строчек уже ходят по соцсетям. Но вопросы их автор начал задавать отнюдь не сразу, а ближе к концу карантина, когда сбежать хочется особенно сильно.



Выход из-под пресса ковипомешанных стал ещё ближе, но вопросов стало только больше, как стало намного больше и тех, кто такие вопросы задаёт уже чуть ли не ежедневно и даже ежечасно.



Однако сегодня он не только задаёт вопросы, но и пытается давать на них ответы, не с точки зрения специалиста-эпидемиолога, а с позиций здравого смысла, который ещё очень многие сумели не растерять до конца. Всё дело в том, что информации сегодня, к счастью, хватает не только для запугивания населения и обоснования карательных мер, но и для того, чтобы этот здравый смысл сохранять.



Во-первых, нет никаких сомнений, что COVID-19 — это не особо опасное заболевание. А просто — опасное. Такое же, как грипп, вирусная пневмония или ОРВИ/ОРЗ.



COVID-19 вызывается коронавирусом SARS-CoV-2.



SARS-CoV-2 — новый и малоизученный вирус. Но его семейство, его вирусная природа не позволяют говорить о его особой опасности и страшной смертности.



SARS-CoV-2 передается от человека человеку, как и остальные респираторные заболевания, например, как привычное ОРВИ. Вероятность подхватить его через поверхности ничтожна и нереальна, а на открытом воздухе минимальна — разве что тогда, когда, положим, вы будете болтать с инфицированным собеседником полчаса, брызгая друг на друга слюной или распевать песни с ним же, обнимаясь и милуясь.



Перчатки, антисептики, дезинфекция — не нужны. Даже в ВОЗ это не отрицают, а однажды и в российском МЧС согласились, но потом замолчали, поскольку запущенные мощности, особенно в Москве, надо теперь окупать. Тем не менее, мыла душистого и полотенца пушистого достаточно. Причём вполне.



Маски, безусловно, нужны больным, врачам, контактирующим с больными, а также тем, кому очень их носить хочется для собственного спокойствия в период эпидемии или вспышки заболеваемости.



80-85%, то есть почти абсолютное большинство инфицированных SARS-CoV-2, перенесут его либо бессимптомно, либо как обычное ОРВИ. Для детей до 15 лет, которые в 90% случаев ни о чём даже не узнают, как и для юношества лет до сорока, вирус пройдет почти незамеченным.



Процентов 15-20% взрослых от сорока и старше лет SARS-CoV-2 может зацепить сильно. В 90-93% осложнениями станут пневмонии разной степени тяжести, в остальных случаях ударит по слабым местам: по сердцу, почкам, сосудам. В главной опасности остаются люди старше 70, прежде всего хронически больные — гипертоники, диабетики.



…Но лечения нет

Лечения SARS-CoV-2 нет, как и в случае с ОРВИ и гриппом. Только симптоматическое. Хочется надеяться, что будет, но пока все сообщения об успехах учёных – не более чем фейк.



Средства первичной борьбы самые обычные: парацетамол, обильное питьё, проветривание, прогулки на свежем воздухе. А иммунитет, как мне кажется, будет условным, как и к остальным гриппам и ОРВИ.



Появление вакцины тоже маловероятно. Если она появится быстро, это почти наверняка будет бесполезное плацебо и хорошо бы — безопасное.



Сам же SARS-CoV-2, скорее всего, исчезнет так же, как и появился. Вторая его волна будет незаметна, я в неё вообще не верю. Как была бы незаметна и вспышка в Ухане, если бы её не погнали дальше…



Тестирование на SARS-CoV-2 проводится с грубыми нарушениями всех принципов и постулатов определения вирусных заболеваний. Тестирование на антитела также бессмысленно.



Например, сейчас ни одна страна, ни один институт не сможет дать статистику, например, по вирусным пневмониям или сложному гриппу, не связанным с SARS-CoV-2. Однако же вспышки этих заболеваний всегда уносили тысячи жизней. Каков же их вес среди заболевших и смертей в общей статистике КОВИД-19, куда записывали в большинстве стран всех подряд?



Тесты на SARS-CoV-2 мало того что давали ложноположительные или ложноотрицательные результаты, но они также могли реагировать на прочие коронавирусы, на любое ОРВИ.



Мировая пандемия, объявленная после вспышки в Китае, таковой не является.



Так не хватит ли врать?

Статистика, которой нас потчуют изо дня в день, манипулятивна и антинаучна. Как статистика инфицированных, так и статистика заболевших и умерших основывается на недостоверных и ошибочных данных.



В очагах эпидемии SARS-CoV-2 в Италии, США, любых других странах и местах создавался безумный инфекционный микс в больницах, поликлиниках, домах престарелых. Попадание туда было сродни игре в русскую рулетку.



Волна паники, непрофессионализма (от политиков и журналистов и до ученых и врачей) привела к ужасным последствиям.





Государственные системы и общество оказались абсолютно не готовы ни к пандемии, ни к карантину, по всей своей сути — ложному. На карантин надо отправлять больных, а не всех подряд, неужели это все и сразу позабыли?



Принятые меры, начиная от карантина и заканчивая реакцией соцсетей, которые наполнились паническими и ложными, как ныне оказывается, фактами. Эти факты исходили от кого угодно, в том числе и от врачей — они были избыточны, а зачастую не решали проблем, а только усугубляли их.



Ключевые решения по борьбе с эпидемией принимались не на основе существующих норм и правил эпидемиологии, а с чистого листа неучами и профессионально непригодными чиновниками.



Врачебно-чиновничье сообщество, забыв о главном медицинском принципе “не навреди”, стало руководствоваться принципом “помоги” или “а если вот так?”



Были забыты, в частности, протоколы лечения вирусных пневмоний, вместо них всех подряд пичкали антибиотиками и препаратами с побочными явлениями по придуманным на ходу схемам, клали на ИВЛ…



Сколько людей с обычными ОРВИ, гриппом по ложным тестам на КОВИД-19, сколько в панике, сколько с другими диагнозами попадали в больницы, в поликлиники и инфицировались там вирусными пневмониями и другими инфекциями, а заодно и другими вирусами, включая тот самый SARS-CoV-2?



Сколько людей занимались самолечением, пили антибиотики, препараты против малярии, аспирины, цинк, начитавшись блогов врачей. Это сейчас некоторые из докторов, опомнившись, начали писать, что все препараты, все ужасы и осложнения, о которых они пишут, возникают в 7-8% тяжелых случаев, абсолютному большинству они не грозят, а препараты могут и смертельно навредить.



И уж если приболел чем-то похожим на КОВИД-19, принимай парацетамол и тёплое питьё. И шагом марш – под наблюдение. Всем нам при гриппе всегда говорили, что если температура держится условно неделю, тогда только стоит начинать беспокоиться и тогда врач на основе общей картины, а не одних анализов и тестов, назначит антибиотики и прочее.



Много громких случаев тиражируется в соцсетях, но их нельзя принимать на веру и думать, что они так страшны или коснутся лично вас, или уж мы-то то обязательно сразу наглотаемся таблетками и побежим на КТ.



Лечение вирусных заболеваний, повторюсь, — это сложно, долго и дорого во всех смыслах. И всё порой решают детали, которые не описаны блогерами или не осмыслены, и не объяснены врачами.

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Не навреди

Наша государственная власть также не особенно любит принцип “не навреди”. А в данном случае, получив полное моральное право не допустить ни одной слезинки, запустила в действие полный карт-бланш.



Есть мнение, что мы тут в России в последнее время особенно напоминаем тех самых туземцев, исповедующих карго-культ. Копируя иноземные практики, творим тут нечто особенное из подручных материалов, а потом удивляемся, почему всё разваливается, да ещё и дурно пахнет.



В случае с этой коронавирусной борьбой эта точка зрения во многом подтвердилась.



Старт массовой истерии был дан вот отсюда: нет, мол, у нас ни больниц, ни собственных тестов, ни лекарств, ни масок, ни ИВЛ, ни управленцев. Только миллиардеры-чиновники и миллиардеры-главврачи.



Бездумное копирование западных и китайских протоколов лечения, карантинных мер плюс собственная инициатива, которую на Руси называют «заставь дурака богу молиться…» И всё это было направлено не на дело, а на контроль денежных потоков и граждан — источник штрафов.



Повезло, что и домов престарелых не было, как и самих стариков. Молодая у нас страна, вымереть большинство успело до пенсионной реформы, вот она и такая стойкая к этому коронавирусу.



Убоявшись, мы уже отдали власти слишком многое. Мы поверили власти, в который уж раз. И в который раз обманулись. А у нас и так было со свободой не очень, а теперь и вовсе… Где она?



Мы отказались от Пасхи, от Дня Победы и парада, получив взамен коды, “Социальный мониторинг”, добровольный карантин без компенсаций и объяснений, маски и перчатки.



Что дальше? Обещают многое, очень многое. Но имеем на сейчас вот что: рухнувшую экономику, миллионы безработных, нищету и рухнувшее здоровье всего народа. Ради чего?



Попробуем взвесить это на своих весах. Оно того стоило? Коронавирус — это катализатор, ускоритель всех процессов, это тест. И этот тест мне не понравился.



Страх уйдет. Останется тревога. Тревога от неопределенности. А ведь всё сделано «для нас», ради нашего же блага, чтобы мы меньше тревожились. Многие из этих строчек уже ходят по соцсетям. Но вопросы их автор начал задавать отнюдь не сразу, а ближе к концу карантина, когда сбежать хочется особенно сильно.Выход из-под пресса ковипомешанных стал ещё ближе, но вопросов стало только больше, как стало намного больше и тех, кто такие вопросы задаёт уже чуть ли не ежедневно и даже ежечасно.Однако сегодня он не только задаёт вопросы, но и пытается давать на них ответы, не с точки зрения специалиста-эпидемиолога, а с позиций здравого смысла, который ещё очень многие сумели не растерять до конца. Всё дело в том, что информации сегодня, к счастью, хватает не только для запугивания населения и обоснования карательных мер, но и для того, чтобы этот здравый смысл сохранять.Во-первых, нет никаких сомнений, что COVID-19 — это не особо опасное заболевание. А просто — опасное. Такое же, как грипп, вирусная пневмония или ОРВИ/ОРЗ.COVID-19 вызывается коронавирусом SARS-CoV-2.SARS-CoV-2 — новый и малоизученный вирус. Но его семейство, его вирусная природа не позволяют говорить о его особой опасности и страшной смертности.SARS-CoV-2 передается от человека человеку, как и остальные респираторные заболевания, например, как привычное ОРВИ. Вероятность подхватить его через поверхности ничтожна и нереальна, а на открытом воздухе минимальна — разве что тогда, когда, положим, вы будете болтать с инфицированным собеседником полчаса, брызгая друг на друга слюной или распевать песни с ним же, обнимаясь и милуясь.Перчатки, антисептики, дезинфекция — не нужны. Даже в ВОЗ это не отрицают, а однажды и в российском МЧС согласились, но потом замолчали, поскольку запущенные мощности, особенно в Москве, надо теперь окупать. Тем не менее, мыла душистого и полотенца пушистого достаточно. Причём вполне.Маски, безусловно, нужны больным, врачам, контактирующим с больными, а также тем, кому очень их носить хочется для собственного спокойствия в период эпидемии или вспышки заболеваемости.80-85%, то есть почти абсолютное большинство инфицированных SARS-CoV-2, перенесут его либо бессимптомно, либо как обычное ОРВИ. Для детей до 15 лет, которые в 90% случаев ни о чём даже не узнают, как и для юношества лет до сорока, вирус пройдет почти незамеченным.Процентов 15-20% взрослых от сорока и старше лет SARS-CoV-2 может зацепить сильно. В 90-93% осложнениями станут пневмонии разной степени тяжести, в остальных случаях ударит по слабым местам: по сердцу, почкам, сосудам. В главной опасности остаются люди старше 70, прежде всего хронически больные — гипертоники, диабетики.Лечения SARS-CoV-2 нет, как и в случае с ОРВИ и гриппом. Только симптоматическое. Хочется надеяться, что будет, но пока все сообщения об успехах учёных – не более чем фейк.Средства первичной борьбы самые обычные: парацетамол, обильное питьё, проветривание, прогулки на свежем воздухе. А иммунитет, как мне кажется, будет условным, как и к остальным гриппам и ОРВИ.Появление вакцины тоже маловероятно. Если она появится быстро, это почти наверняка будет бесполезное плацебо и хорошо бы — безопасное.Сам же SARS-CoV-2, скорее всего, исчезнет так же, как и появился. Вторая его волна будет незаметна, я в неё вообще не верю. Как была бы незаметна и вспышка в Ухане, если бы её не погнали дальше…Тестирование на SARS-CoV-2 проводится с грубыми нарушениями всех принципов и постулатов определения вирусных заболеваний. Тестирование на антитела также бессмысленно.Например, сейчас ни одна страна, ни один институт не сможет дать статистику, например, по вирусным пневмониям или сложному гриппу, не связанным с SARS-CoV-2. Однако же вспышки этих заболеваний всегда уносили тысячи жизней. Каков же их вес среди заболевших и смертей в общей статистике КОВИД-19, куда записывали в большинстве стран всех подряд?Тесты на SARS-CoV-2 мало того что давали ложноположительные или ложноотрицательные результаты, но они также могли реагировать на прочие коронавирусы, на любое ОРВИ.Мировая пандемия, объявленная после вспышки в Китае, таковой не является.Статистика, которой нас потчуют изо дня в день, манипулятивна и антинаучна. Как статистика инфицированных, так и статистика заболевших и умерших основывается на недостоверных и ошибочных данных.В очагах эпидемии SARS-CoV-2 в Италии, США, любых других странах и местах создавался безумный инфекционный микс в больницах, поликлиниках, домах престарелых. Попадание туда было сродни игре в русскую рулетку.Волна паники, непрофессионализма (от политиков и журналистов и до ученых и врачей) привела к ужасным последствиям.Государственные системы и общество оказались абсолютно не готовы ни к пандемии, ни к карантину, по всей своей сути — ложному. На карантин надо отправлять больных, а не всех подряд, неужели это все и сразу позабыли?Принятые меры, начиная от карантина и заканчивая реакцией соцсетей, которые наполнились паническими и ложными, как ныне оказывается, фактами. Эти факты исходили от кого угодно, в том числе и от врачей — они были избыточны, а зачастую не решали проблем, а только усугубляли их.Ключевые решения по борьбе с эпидемией принимались не на основе существующих норм и правил эпидемиологии, а с чистого листа неучами и профессионально непригодными чиновниками.Врачебно-чиновничье сообщество, забыв о главном медицинском принципе “не навреди”, стало руководствоваться принципом “помоги” или “а если вот так?”Были забыты, в частности, протоколы лечения вирусных пневмоний, вместо них всех подряд пичкали антибиотиками и препаратами с побочными явлениями по придуманным на ходу схемам, клали на ИВЛ…Сколько людей с обычными ОРВИ, гриппом по ложным тестам на КОВИД-19, сколько в панике, сколько с другими диагнозами попадали в больницы, в поликлиники и инфицировались там вирусными пневмониями и другими инфекциями, а заодно и другими вирусами, включая тот самый SARS-CoV-2?Сколько людей занимались самолечением, пили антибиотики, препараты против малярии, аспирины, цинк, начитавшись блогов врачей. Это сейчас некоторые из докторов, опомнившись, начали писать, что все препараты, все ужасы и осложнения, о которых они пишут, возникают в 7-8% тяжелых случаев, абсолютному большинству они не грозят, а препараты могут и смертельно навредить.И уж если приболел чем-то похожим на КОВИД-19, принимай парацетамол и тёплое питьё. И шагом марш – под наблюдение. Всем нам при гриппе всегда говорили, что если температура держится условно неделю, тогда только стоит начинать беспокоиться и тогда врач на основе общей картины, а не одних анализов и тестов, назначит антибиотики и прочее.Много громких случаев тиражируется в соцсетях, но их нельзя принимать на веру и думать, что они так страшны или коснутся лично вас, или уж мы-то то обязательно сразу наглотаемся таблетками и побежим на КТ.Лечение вирусных заболеваний, повторюсь, — это сложно, долго и дорого во всех смыслах. И всё порой решают детали, которые не описаны блогерами или не осмыслены, и не объяснены врачами.Наша государственная власть также не особенно любит принцип “не навреди”. А в данном случае, получив полное моральное право не допустить ни одной слезинки, запустила в действие полный карт-бланш.Есть мнение, что мы тут в России в последнее время особенно напоминаем тех самых туземцев, исповедующих карго-культ. Копируя иноземные практики, творим тут нечто особенное из подручных материалов, а потом удивляемся, почему всё разваливается, да ещё и дурно пахнет.В случае с этой коронавирусной борьбой эта точка зрения во многом подтвердилась.Старт массовой истерии был дан вот отсюда: нет, мол, у нас ни больниц, ни собственных тестов, ни лекарств, ни масок, ни ИВЛ, ни управленцев. Только миллиардеры-чиновники и миллиардеры-главврачи.Бездумное копирование западных и китайских протоколов лечения, карантинных мер плюс собственная инициатива, которую на Руси называют «заставь дурака богу молиться…» И всё это было направлено не на дело, а на контроль денежных потоков и граждан — источник штрафов.Повезло, что и домов престарелых не было, как и самих стариков. Молодая у нас страна, вымереть большинство успело до пенсионной реформы, вот она и такая стойкая к этому коронавирусу.Убоявшись, мы уже отдали власти слишком многое. Мы поверили власти, в который уж раз. И в который раз обманулись. А у нас и так было со свободой не очень, а теперь и вовсе… Где она?Мы отказались от Пасхи, от Дня Победы и парада, получив взамен коды, “Социальный мониторинг”, добровольный карантин без компенсаций и объяснений, маски и перчатки.Что дальше? Обещают многое, очень многое. Но имеем на сейчас вот что: рухнувшую экономику, миллионы безработных, нищету и рухнувшее здоровье всего народа. Ради чего?Попробуем взвесить это на своих весах. Оно того стоило? Коронавирус — это катализатор, ускоритель всех процессов, это тест. И этот тест мне не понравился.Страх уйдет. Останется тревога. Тревога от неопределенности. А ведь всё сделано «для нас», ради нашего же блага, чтобы мы меньше тревожились. Сергей Алексеев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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