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«Пандемия не будет с нами жить всегда»: в России выявили 40 123 новых случая COVID-19

12 ноября 2021, 12:40  •  130 • В России
За минувшие 24 часа в России было выявлено 40 123 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 33 645 человек, умерли 1235 пациентов. В то же время учёные 27-го ЦНИИ Минобороны России разработали биологически активную добавку, которая способна снизить концентрацию COVID-19 у заболевшего в 16 раз. Также директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о необходимости поддержания высокого уровня антител в организме для того, чтобы не заразиться коронавирусным штаммом «дельта».
 
РИА Новости © Александр Патрин
 

В России за минувшие сутки выявили 40 123 новых заболевших COVID-19, из них 8,6% — без клинических проявлений.

Наибольшее число новых эпизодов коронавируса было зарегистрировано в Москве (5183), Санкт-Петербурге (3421) и Московской области (2726). Общее число случаев COVID-19 достигло 8 992 595.

На сегодняшний день в России от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний умерли 252 926 пациентов, из них за последние сутки — 1235 человек.

Под медицинским наблюдением остаются более 1,95 млн человек.

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн выразил надежду, что добиться победы над пандемией COVID-19 России удастся в 2022 году.

«Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому: я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет. Но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки всё равно останутся, и надолго это будет, и вакцинироваться нам придётся», — цитирует его РИА Новости.

Антитела к коронавирусу

Для победы над коронавирусным штаммом «дельта» необходимо поддержание высокого уровня антител в организме, заявил директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. При этом он указал, что относительно предыдущих мутаций, включая уханьскую, ревакцинироваться можно раз в год или даже в полтора.

«Потому что так он взаимодействовал с нашим организмом, что клетки памяти, которые образуются после вакцинации, могли нам помогать, а с дельта-штаммом такого, к сожалению, нет. Здесь надо постоянно держать высокий уровень антител в крови, для того чтобы его ловить до того, как он проник в наши клетки», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Гинцбург в интервью газете «Известия» сообщал, что для полной защиты от коронавирусного штамма «дельта» необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител.

В то же время министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложили создать в РФ дополнительный регистр граждан, имеющих антитела к COVID-19, которые при этом не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.

«Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», — говорится в обращении зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, текст которого приводит РИА Новости.

По его мнению, подобный регистр является актуальным решением проблемы, когда гражданин РФ не может получить QR-код, хотя имеет антитела.

Накануне стало известно, что в России разрабатываются законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что полный отказ от цифровых документов, подтверждающих вакцинацию или перенесённое заболевание, станет возможным только после окончания пандемии COVID-19.

  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Помимо этого, издание «Коммерсантъ» сообщило, что в даркнете выставили на продажу базы данных граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР. В них содержатся паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информация о дате получения фейкового сертификата. Пока речь идёт о сведениях про более 500 тыс. человек, проживающих в Москве и Подмосковье.

Минобороны против COVID-19

Военные учёные России разработали и зарегистрировали биологически активную добавку «КовБАД», эффективную при коронавирусной инфекции. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов в интервью газете «Красная Звезда».

«Проведённые нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название «КовБАД», количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями», — рассказал Кириллов.

Также на базе 48-го ЦНИИ проводится оценка специфической активности наработанных серий вакцинного препарата в отношении наиболее опасных эпидемически значимых вариантов COVID-19.

Разрабатываются средства «профилактики новой коронавирусной инфекции для перорального (путём проглатывания) применения».

10 ноября сертификацию Роспотребнадзора получила биологически активная добавка «Бетукладин» из берёзы и ягеля, которую разработали в Якутии. Она предназначена для профилактики COVID-19 и облегчения его симптомов.

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