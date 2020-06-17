Пандемия коронавируса ускоряет упадок Америки и укрепляет позиции Китая

Covid-19, возможно, является первым действительно глобальным кризисом XXI века. Единственные современные исторические параллели с экономическим спадом, вызванным микроскопическим патогеном, - это мировые войны прошлого века.

Сюжет: Коронавирус

Начало Первой мировой войны в августе 1914 года не только завершило длительный период мира, но и приостановило эпоху экономической интеграции и глобализации. По мере того как правительства во всем мире преследовали новые протекционистские планы, экономический рост повсеместно катастрофически замедлился. Поколение спустя последовала еще одна мировая, после которой началась холодная война.

Мир и глобальная политика в период с 1914 по 1989 годы выглядели совершенно иначе, чем до и после. До Первой мировой Британская империя была доминирующей экономической и военной державой. После Второй мировой она была вытеснена Соединенными Штатами, чье гегемонистское положение еще более укрепилось после распада Советского Союза.

Таким образом вопрос заключается в том, как изменится распределение мировой власти в результате кризиса Covid-19. Будет ли влияние пандемии сопоставимо с влиянием любой из мировых войн, пока неизвестно. Очевидно, глобальный экономический кризис такого масштаба повлечет за собой серьезные геополитические шоки. Америка, пока сохраняющая титул сверхдержавы, вполне может цепляться за свои позиции на вершине мирового порядка. Но все указывает на то, что Китай, зарождающаяся сверхдержава, одержит победу, открыв восточноазиатский век.

Китайско-американское соперничество формировалось, чтобы стать определяющим гегемоническим конфликтом XXI века задолго до кризиса Covid-19. Тем не менее пандемия, наряду выборами в США в этом году, похоже, усиливает и ускоряет конфронтацию. Для президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах на карту поставлено все. После того как он справился с пандемией и руководил беспрецедентным внутренним экономическим кризисом, ему нужен козел отпущения, и Китай является очевидным кандидатом.

В конце концов в то время как большая часть политики Дональда Трампа, как правило, разделяет американское общество, его подход к Китаю является серьезным исключением. Продолжая наступление на Китай, он может рассчитывать на широкую двухпартийную поддержку. Даже в глубоко либеральных демократических рядах американское отношение к Китаю значительно ухудшилось за последние годы.

Многие претензии США трудно игнорировать: Народная Республика действительно является авторитарным, даже тоталитарным государством, находящимся под исключительным контролем коммунистической партии. Пекин активно участвовал в экономическом и технологическом шпионаже против США, прибегал к недобросовестной торговой практике и жестоко заявлял о территориальных претензиях в регионе. От преследования этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне и недавнего демарша к консолидации контроля над Гонконгом до его первоначального неправильного реагирования на начало Covid-19 в Ухане действия правительства Китая не внушают особого доверия.

Тем не менее настойчивые усилия администрации Трампа поднимают фундаментальный вопрос о ее подходе: чего хотят США? Лидерства без ответственности?

Это вряд ли сработает. В то время как политики в США отказываются видеть дальше собственного носа, Китай позиционирует себя в качестве альтернативного источника глобального лидерства и инвестиций, терпеливо следуя долгосрочной стратегии использования геополитического вакуума, созданного разворотом Америки внутрь себя.

В любом случае удар по международному имиджу США, особенно после катастрофического провала администрации Трампа в ситуации с Covid-19, будет трудно компенсировать. Пандемия усиливает общее впечатление, что США являются декадентской сверхдержавой, которая вскоре будет вытеснена стратегически ловким и экономически динамичным Китаем. Вековая история взлета и падения великих держав сейчас пишется вирусом. Остается только надеяться, что эта глава закончится мирно.

На фоне китайско-американского противостояния Европа чувствует себя зажатой между двумя противоборствующими геополитическими силами - и остается в неведении относительно истинных намерений Америки в отношении Китая. Хочет ли США продолжать сдерживание, или предпочтет всеобщую конфронтацию, вплоть до военного конфликта, чтобы заблокировать или даже обратить вспять восхождение Китая? Вторая стратегия, повторяющая подход Запада к Китаю в конце XIX века, была бы крайне опасна, если не сказать больше.

Альтернативой для Запада является стремление к долгосрочному сдерживанию на основе стратегического соперничества. Европе было бы хорошо выбрать этот вариант. В мировом порядке, возглавляемом Китаем, Европа, расположенная на западном конце евразийского суперконтинента, проиграла бы. Будучи тоталитарным однопартийным государством, Китай никогда не сможет стать полноценным партнером. Даже после трех лет правления Трампа отношения Европы с США более близкие, чем те, что могут быть у Старого света с Китаем.

Но Китай уже слишком большой, слишком успешный и слишком важный, чтобы его игнорировать. Теперь крайне важно найти грань стратегического взаимодействия с Китаем, чтобы не переступить через нее. И поддержание этого принципиального различия потребуется от Европы для того, чтобы не попасть в экономическую или технологическую зависимость от Пекина.