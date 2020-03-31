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Пандемия и "пик заболеваемости" в Белоруссии, но выборы Лукашенко - по расписанию

31 марта 2020, 21:35  •  45 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пока не идёт речь о переносе президентских выборов в стране, несмотря на пандемию коронавируса. Лукашенко убеждён, что страна находится на пике заболеваемости. "Это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости", - заявил глава государства. Теперь свой ответ должен дать ЦИК Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со спикером Совета республики обсудил предстоящие президентские выборы. Лукашенко заявил, что пока не видит причин для того, чтобы переносить дату голосования. Однако своё слово должен сказать ЦИК Белоруссии, что поможет определить сроки подготовки кампании.
Также Лукашенко рассказал о ситуации в стране. Он убеждён, что Белоруссия на пике заболеваемости.
"Тем более мы сейчас - это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости, - находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушёл вниз", - заявил Лукашенко.
При этом глава государства продолжает настаивать, что нужно сделать всё возможное, чтобы "предприятия работали, люди получали зарплату". "Надо спасаться от этого кризиса, как только можно", - цитирует Лукашенко "Российская газета".
Ранее президент Белоруссии уже объяснял, почему страна не идёт на жёсткие меры. Александр Лукашенко заявил, что ему советовали из-за пандемии COVID-19 закрыть границы республики, приостановить работу предприятий и "всех посадить на карантин", но он принял решение сделать это "только тогда, когда нужно".

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