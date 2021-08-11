Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
"Стыдно спрашивать", "нужны деньги": Турки вступились за Рос...
Гаспарян объяснил, как Соболь сумела бежать из России: "Абсолютный позор&qu...
Соболь сбежала, дальше Навальный? Мардан описал свой сценарий развития событий
Главная / Политика

Пандемия? Давайте продлим. "Йоту" включили в игру - власти вводят запреты и сталкиваются с бунтами

11 августа 2021, 11:50  •  95 • Политика
Сразу несколько "ковидных" новостей привлекают сегодня внимание. Например, штамм "йота" включили в игру. Европейские власти продолжают вводить запреты, но неминуемо сталкиваются с бунтами.
Во-первых, ровно год прошёл с того дня, как было объявлено об официальной регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Это был "Спутник V". Во-вторых, в Нью-Йорке специалисты тамошнего департамента здравоохранения опубликовали исследование о штамме "йота". По их мнению, этот вариант коронавируса может повысить летальность при заражении COVID-19 на 82%. В-третьих, депутат германского парламента Сара Вагенкнехт обрушилась с критикой на правительство своей страны. Она заявила на своей странице в фейсбуке, что "политика по коронавирусу просто не имеет смысла".
С госпожой Вагенкнехт трудно не согласиться: действительно, все так называемые "развитые страны" уже более полутора лет сражаются с эпидемией, но конца этой борьбы всё не видать. Более того, чем дальше, тем больше крепнет впечатление, что суть происходящего на Западе - сделать так, чтобы эпидемия и связанные с ней меры продолжались как можно дольше.
Что предъявляет Вагенкнехт правительству Германии? То, что меры этого правительства принципиально противоречат друг другу. В одно и то же время заявляется о добровольности вакцинации и предъявляются требования ко всем невакцинированным постоянно сдавать тесты на заражение коронавирусом. При этом правительство "тихой сапой" отменяет бесплатное тестирование: то есть граждане должны сдавать эти тесты за свой счёт.
Однако финансовое принуждение к вакцинации - только часть проблемы. По словам Вагенкнехт, правительство Германии одновременно сокращает с 30 сентября количество прививочных пунктов и наращивает пропаганду, согласно которой вакцинация - это "патриотический долг" каждого немца. Как увязать все эти противоречия? Сара Вагенкнехт даёт очень точный ответ: это путь к "диктатуре здравоохранения".
Правительства стран Запада очень быстро поняли, что борьба с "самой странной пандемией в истории" даёт превосходные возможности для того, чтобы ограничивать в этих странах гражданские права. Под благовидным предлогом. На этом пути им удалось продвинуться очень далеко, и самым лучшим способом ограничения прав граждан стала как раз вакцинация. Сделать её обязательной, ввести "ковидные" или "зелёные" паспорта, ввести репрессии против тех, кто сопротивляется…
Но всё хорошее когда-то заканчивается - пропаганда и насилие делают своё дело, и сегодня вакцинировано уже большинство населения Запада. Что же делать с ограничениями? Наука приходит на помощь: одно за другим появляются исследования о возможности (только возможности!) появления всё более смертоносных мутаций вируса, для спасения от которых нужно сохранять и даже увеличивать все существующие ограничительные меры.
Американское исследование находится вполне в русле этой тенденции. Ранее Царьград уже писал о прогнозе официального британского органа, согласно которому высоко вероятно появление штамма, от которого будет умирать каждый третий. Для спасения от этой напасти уже предложено уничтожать домашних животных как переносчиков заразы.

Что с того?

Чиновники и политики на Западе намерены сделать всё, чтобы эпидемия никогда не заканчивалась, потому что это даёт прибыль крупным компаниям и больше власти самим чиновникам. Сопротивление существует, но постепенно, по-видимому, слабеет, так как даже самым решительным политикам трудно спорить "с прогнозами учёных".
Для России всё это пока - возможность учиться на чужих ошибках. Но только пока.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





95
Источник
Похожие новости
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - политолог
11 августа 2021, 04:30
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организаторы в шоке
11 августа 2021, 02:40
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно наговорил
11 августа 2021, 00:50
У ВСУ проблема: Украинцы растеряли желание служить режиму - эксперт
11 августа 2021, 04:30
Шарм-эш-Шейх будет наш? Россия может "прирасти" Египтом - и это не фантастика
11 августа 2021, 02:40
На протесты в Вильнюсе Захарова процитировала Науседу
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - по...
11 августа 2021, 04:30
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организатор...
11 августа 2021, 02:40
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно наго...
11 августа 2021, 00:50
У ВСУ проблема: Украинцы растеряли желание служить режиму - эксперт
11 августа 2021, 04:30
Шарм-эш-Шейх будет наш? Россия может "прирасти" Египтом - и это не фантасти...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 августа 2021, 23:20
Гаспарян объяснил, как Соболь сумела бежать из России: "Абсолютный позор"
10 августа 2021, 01:55
В офисе Зеленского раскрыли его реакцию на слова Лукашенко
07 августа 2021, 01:30
"Разрушено всё": Политолог одними цифрами подвёл итог 30 лет независимости Украины
06 августа 2021, 00:45
Путающийся в словах Зеленский случайно повторил номер Галыгина
05 августа 2021, 15:35
"Вовчик, ша!": Сатановский задал Зеленскому 7 неудобных вопросов о русских в Донбассе
09 августа 2021, 03:00
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
07 августа 2021, 21:40
Художественное свинство: наших гимнасток лишили золота
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.