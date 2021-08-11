Пандемия? Давайте продлим. "Йоту" включили в игру - власти вводят запреты и сталкиваются с бунтами

Сразу несколько "ковидных" новостей привлекают сегодня внимание. Например, штамм "йота" включили в игру. Европейские власти продолжают вводить запреты, но неминуемо сталкиваются с бунтами.

Во-первых, ровно год прошёл с того дня, как было объявлено об официальной регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Это был "Спутник V". Во-вторых, в Нью-Йорке специалисты тамошнего департамента здравоохранения опубликовали исследование о штамме "йота". По их мнению, этот вариант коронавируса может повысить летальность при заражении COVID-19 на 82%. В-третьих, депутат германского парламента Сара Вагенкнехт обрушилась с критикой на правительство своей страны. Она заявила на своей странице в фейсбуке, что "политика по коронавирусу просто не имеет смысла".

С госпожой Вагенкнехт трудно не согласиться: действительно, все так называемые "развитые страны" уже более полутора лет сражаются с эпидемией, но конца этой борьбы всё не видать. Более того, чем дальше, тем больше крепнет впечатление, что суть происходящего на Западе - сделать так, чтобы эпидемия и связанные с ней меры продолжались как можно дольше.

Что предъявляет Вагенкнехт правительству Германии? То, что меры этого правительства принципиально противоречат друг другу. В одно и то же время заявляется о добровольности вакцинации и предъявляются требования ко всем невакцинированным постоянно сдавать тесты на заражение коронавирусом. При этом правительство "тихой сапой" отменяет бесплатное тестирование: то есть граждане должны сдавать эти тесты за свой счёт.

Однако финансовое принуждение к вакцинации - только часть проблемы. По словам Вагенкнехт, правительство Германии одновременно сокращает с 30 сентября количество прививочных пунктов и наращивает пропаганду, согласно которой вакцинация - это "патриотический долг" каждого немца. Как увязать все эти противоречия? Сара Вагенкнехт даёт очень точный ответ: это путь к "диктатуре здравоохранения".

Правительства стран Запада очень быстро поняли, что борьба с "самой странной пандемией в истории" даёт превосходные возможности для того, чтобы ограничивать в этих странах гражданские права. Под благовидным предлогом. На этом пути им удалось продвинуться очень далеко, и самым лучшим способом ограничения прав граждан стала как раз вакцинация. Сделать её обязательной, ввести "ковидные" или "зелёные" паспорта, ввести репрессии против тех, кто сопротивляется…

Но всё хорошее когда-то заканчивается - пропаганда и насилие делают своё дело, и сегодня вакцинировано уже большинство населения Запада. Что же делать с ограничениями? Наука приходит на помощь: одно за другим появляются исследования о возможности (только возможности!) появления всё более смертоносных мутаций вируса, для спасения от которых нужно сохранять и даже увеличивать все существующие ограничительные меры.

Американское исследование находится вполне в русле этой тенденции. Ранее Царьград уже писал о прогнозе официального британского органа, согласно которому высоко вероятно появление штамма, от которого будет умирать каждый третий. Для спасения от этой напасти уже предложено уничтожать домашних животных как переносчиков заразы.

Что с того?

Чиновники и политики на Западе намерены сделать всё, чтобы эпидемия никогда не заканчивалась, потому что это даёт прибыль крупным компаниям и больше власти самим чиновникам. Сопротивление существует, но постепенно, по-видимому, слабеет, так как даже самым решительным политикам трудно спорить "с прогнозами учёных".

Для России всё это пока - возможность учиться на чужих ошибках. Но только пока.