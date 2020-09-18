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Пандемия COVID подкинула Путину и Трампу неожиданную награду: Научили мир?

18 сентября 2020, 11:50  •  163 • Политика
Президент России Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп и ещё несколько мировых лидеров, включая Александра Лукашенко и Реджепа Тайипа Эрдогана, неожиданно получили шуточную Шнобелевскую премию. Как отмечается, эта неожиданная награда выдана им за "использование пандемии COVID для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем учёные и врачи".
Лауреатами скандальной шуточной Шнобелевской премии этого года неожиданно стали сразу несколько мировых лидеров. Среди них президент России Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп, белорусский коллега Александр Лукашенко, турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, бразильский лидер Жаир Болсонару, а также британский премьер-министр Борис Джонсон.
Антинобелевская премия, напомним, присуждается за нестандартные идеи и странные, порой даже абсурдные научные достижения. Как мировые лидеры могли оказаться в списке лауреатов?
Судя по объяснению учредителя премии Марка Абрахамса, президенты получили шутливую награду "за использование пандемии COVID для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем учёные и врачи".
К слову, коронавирус также повлиял и на саму премию. Проходила она в этот раз в записи на сайте improbable.com.

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