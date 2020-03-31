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Пандемия COVID-19, цены на нефть и двусторонние отношения: что обсудили Путин и Трамп в телефонном разговоре

31 марта 2020, 01:30  •  32 • В мире
Президенты России и США провели продолжительный телефонный разговор. Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили принимаемые меры по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, главы государств затронули ситуацию, развивающуюся на мировом нефтяном рынке. Контакты по этой теме продолжат министры энергетики двух стран. Обмен мнениями в ходе телефонной беседы, в том числе относительно пандемии COVID-19, также провели глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео.
 
© Jonathan Ernst/Reuters / Алексей Никольский/РИА Новости
 

Вечером в понедельник, 30 марта, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры двух стран провели продолжительную беседу.

«Главы государств выразили серьёзную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о принимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе. Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении», — говорится в сообщении.

Напомним, что согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, Соединённые Штаты Америки занимают первое место по числу подтверждённых случаев заболевания — более 122 тыс. При этом известно о 2 112 летальных исходах. В России зарегистрировано 1 836 случаев заболевания, 302 из них за последние сутки. В то же время выздоровели 66 человек. Между тем вечером 30 марта число погибших от инфекции увеличилось до 14. Так, в Подмосковье скончалась 65-летняя пациентка,она умерла от осложнений, вызванных обострением многочисленных тяжелых хронических заболеваний. Тогда как в Москве жертвами инфекции стали четверо человек в возрасте от 76 до 86 лет.

Нефть, двусторонние отношения и Венесуэла

Кроме того, как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись мнениями относительно текущего состояния мирового рынка нефти. Главы государств условились, что российско-американские консультации на этот счёт продолжатся по линии министров энергетики.

Отметим, что в ходе торгов 30 марта стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала до минимального значения с марта 2002 года, составив $21,76 за баррель. При этом нефть марки WTI торговалась ниже $20 за баррель.

Также президенты России и США затронули некоторые вопросы двусторонних отношений и достигли договорённости «о продолжении личных контактов».

Вместе с тем пресс-служба Белого дома в своём коммюнике по итогам телефонного разговора сообщила, что Трамп довёл до сведения Путина о «плачевной ситуации» в Венесуэле, указав, что все заинтересованы «в демократической смене власти» в Каракасе ради окончания текущего кризиса.

Ранее Минюст США предъявил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и ряду высокопоставленных чиновников республики обвинения в причастности к наркоторговле. Вашингтон объявил награду за венесуэльского лидера в размере $15 млн. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова охарактеризовала это заявление американской стороны как «абсурдное и дикое».

«Мы с удивлением узнали об обвинении генерального прокурора США, в котором руководство Венесуэлы обвиняется в прямом участии в международном обороте наркотиков. Следуя установке на свержение законных венесуэльских властей, а это никто и не скрывал, американская юстиция также пообещала крупную сумму за информацию, которая якобы помогла бы арестовать президента Мадуро и других представителей высшего руководства Венесуэлы», — отмечала Захарова на брифинге 27 марта.

Разговор Лаврова и Помпео

Между тем 30 марта также состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Майка Помпео. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, беседа также состоялась по инициативе американской стороны.

«В развитие беседы по телефону президентов России и США, проведённой несколькими часами ранее, главы внешнеполитических ведомств продолжили обмен мнениями по ситуации в мире, вызванной пандемией коронавируса. Подтверждено намерение содействовать реализации решений саммита «Группы двадцати», прошедшего 26 марта в формате видеоконференции», — говорится в сообщении.

По итогам саммита G20, прошедшего в онлайн-формате, его участники договорились о принятии совместных усилий для поддержки мировой экономики на фоне пандемии. В частности, страны «Большой двадцатки» разработают план по преодолению последствий, связанных с распространением коронавируса.

Вдобавок Лавров и Помпео затронули другие актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в сфере стратегической стабильности и урегулирование в Сирии, а также некоторые проблемы двусторонних отношений.

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