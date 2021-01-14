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Пандемия-2020 - ещё цветочки? В ВОЗ забили тревогу из-за "идеального шторма"
14 января 2021, 21:45 • 59 • В мире
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан забил тревогу, говоря о перспективах 2021 года и пандемии коронавируса. Он считает, что текущий год "может оказаться даже более трудным", чем 2020-й. А в Северном полушарии ситуация с заболеваемостью так и вовсе названа экспертом "идеальным штормом".
Неутешительные прогнозы дают на наступивший 2021 год во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). И судя по словам директора её программы по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, пандемия-2020 покажется человечеству цветочками по сравнению с тем, что ждёт нас в текущем году.
Эксперт забил тревогу, рассуждая во время сеанса вопросов и ответов в Twitter о динамике распространения COVID-19 по миру.
"Мы вступаем во второй год, и он может оказаться даже более трудным", - предостерёг Райан, ссылаясь на динамику распространения коронавируса.
Цифры, действительно, неутешительные. Судя по данным Университета Хопкинса на утро 14 января, 92 313 199 человек в мире уже заразились коронавирусом. Умерло среди инфицированных почти 2 млн человек (1 976 509).
Эксперт ВОЗ оперирует данными последних двух недель, утверждая, что заболеваемость COVID-19 "снова дошла до пика". Только за последнюю неделю обнаружено почти пять миллионов новых случаев заражения коронавирусом. А ситуацию с заболеваемостью в Северном полушарии Райан и вовсе назвал "идеальным штормом".
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