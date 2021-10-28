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Пандемия - время бесправия. Председатель Конституционного суда заявил об опасности

28 октября 2021, 13:20  •  167 • Политика
В периоды кризисов, в том числе пандемий, у интерпретирующих Конституцию появляется соблазн лишить людей прав и свобод в большей степени, чем это в принципе возможно. Об опасности и времени бесправия предупредил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин.
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин полагает, что разного рода кризисы худшим образом влияют на свободы. Возрастает риск вторжения в сферу прав человека в условиях террористической активности, экологических и социально-экономических кризисов, а также пандемий.
О своей позиции Зорькин рассказал в статье "Под знаком Основного закона" на страницах "Российской газеты". С одной стороны, наши свободы гарантированы частью 55 статьи 55 Конституции России. Однако на практике многое зависит от интерпретации нормы. Конституция регламентирует права и свободы человека, гражданина как гарантию, которая может быть ограничена федеральным законом. Но лишь в мере, необходимой для защиты - как конституционного строя, так и здоровья, интересов граждан.
Такая общая формулировка таит в себе опасность неоправданно широкого толкования,
- пояснил Зорькин.
У интерпретирующих нормы возникает большой соблазн "закрутить гайки", ограничить права и свободы людей так сильно, как хочется, оправдывая это необходимостью. Однако этот лёгкий путь не всегда бывает верным, настаивает Валерий Зорькин.
Чтобы избежать принятия "лёгкого пути", Конституционным судом России выработано несколько правил. В основе этих правил лежит часть 2 статьи 55 Конституции России. Норма регламентирует главное: в стране не должны издаваться законы, которые умаляют или отменяют права и свободы гражданина. Как поясняет Зорькин, "умаление" означает не ограничение, а принижение значения.

"Есть болезнь, а есть пандемия"

Надо сказать, в суды в разных регионах России от людей поступают многочисленные иски. Граждане страны полагают, что вводимые меры принуждения излишни, а их конституционные права нарушаются. В том числе этому была посвящена статья Зорькина.
О странной логике чиновников ранее говорила и ведущая "Первого русского" Анна Шафран в эфире своей авторской программы на Царьграде. Перекосы проявляются в самых разных сферах. Например, когда появилось требование о QR-кодах, предприимчивые ребята предложили наносить метку на руку в виде временной татуировки. Стильно, модно, молодёжно. И очень похоже на откровения Иоанна Богослова:
И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
Кажется, ничего более похожего на предсказания святого Иоанна в человеческой истории пока не было. И сложно не согласиться с главой Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым, который в сердцах предложил авторам идеи сразу ставить чипы в мозг:
Надо сразу чипы в мозг вместо татуировок - надо посоветовать этим частникам. Чипы в мозг впаивать - это будет надёжнее и ещё веселее, чем татуировки. Зачем полумеры?
Тем временем борьба с ковидом на транспорте, как это уже не раз и не два бывало, превратилась в создание толп и очередей там, где их отродясь не существовало. Так, в аэропорту Шереметьево люди толпятся и толкаются в очередях и на вылет, и на прилёт из-за проверок. Картина, конечно, ужасающая, не заразиться в такой толкучке очень сложно.
Словом, мы опять видим, что есть болезнь и пандемия, а есть методы борьбы, которые выглядят странно.

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