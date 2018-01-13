Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Без России и Китая: смогут ли США пересмотреть ядерную сделку с Ираном в односто...
«Триумф» в Севастополе: как Россия усиливает систему ПВО в Крыму
От Покахонтас до «выгребных ям»: как неосторожные слова Трампа привели к междуна...
На Украину не пустили полторы тысячи иностранцев из-за посещения Крыма
Главная / В мире

«Панамские хроники»: фильм RTД про скандальную утечку информации об офшорах знаменитостей и политиков

13 января 2018, 21:09  •  152 • В мире
Утечка панамских документов, произошедшая в 2016 году, сегодня уже почти забыта. Однако члены Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), занимавшиеся этим делом, а также эксперты предупреждают, что данная история ещё не закончилась. По их словам, большая часть информации об офшорах знаменитостей и мировых политиков так и не была опубликована. В новом документальном фильме RTД собраны эксклюзивные признания и неожиданные свидетельства участников одного из самых масштабных офшорных скандалов в истории.
 
globallookpress.com © Christian Ohde/face to face
 

Скандал с так называемым панамским досье оказал влияние на многих людей по всему миру. Терабайты информации о владельцах офшоров стали достоянием общественности в результате утечки данных из базы юридической фирмы Mossack Fonseca в 2016 году.

В документах фигурировали 12 действующих и бывших глав государств, 29 миллиардеров из списка Forbes и десятки знаменитостей. В списках значились, в частности, аргентинский футболист Лионель Месси, актёр Джеки Чан, бывшая жена британского музыканта Пола Маккартни Хизер Миллс, украинский президент Пётр Порошенко и исландский премьер Сигмюндюр Давид Гуннлёйгссон.

Одним пришлось разъяснять происхождение средств в офшорах, другие пытались доказать свою непричастность к скандалу, а кому-то он стоил должности.

Западные журналисты практически отдали главную роль в панамском скандале президенту России — и это при том, что его имя ни разу не упоминается в архивах Mossack Fonseca. Но в них была информация о друге Владимира Путина — музыканте Сергее Ролдугине. Позже российский лидер пояснил, что виолончелист «все заработанные там деньги направил на приобретение музыкальных инструментов».

«Очень бросается в глаза, что в списке практически нет американцев. Но зато много людей из стран БРИКС. Особенно Бразилии, России и Китая», — отмечает независимый журналист и писатель Пепе Эскобар.

Другой герой фильма, финансовый разоблачитель Брэдли Биркенфельд, уверен, что за панамским досье стоит ЦРУ: «Они работают по схеме, цель которой — подорвать положение врагов информацией, которая либо опозорит их, либо поставит крест на их карьере».

Тем не менее, несмотря на многочисленные расследования, которые вели и журналисты, и панамские правоохранители, выяснить, кто стал источником слива, так и не удалось. Многие эксперты уверены, что «панамская атака» на правительства всего мира продолжится.

Как рассказал RT директор Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) Жерар Райл, чья компания занималась этим делом, они придержали много компрометирующей информации на будущее.

«Примерно 95—98% информации, полученной в результате этого взлома, так и не было опубликовано. Мы не можем исключить возможности, что в будущем случится панамский скандал 2.0 или 3.0. Всё может быть», — сказал Райл.

Полную версию фильма смотрите на сайте RTД. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

152
Источник
Похожие новости
13 января 2018, 21:09
«Панамские хроники»: фильм RTД про скандальную утечку информации об офшорах знаменитостей и политиков
13 января 2018, 21:09
Без России и Китая: смогут ли США пересмотреть ядерную сделку с Ираном в одностороннем порядке
13 января 2018, 14:39
«Возмутительная и глупая идея»: как США планируют увеличить ядерный боезапас для сдерживания России

13 января 2018, 21:24
"Мировой полицейский" пригрозил России новой ядерной доктриной
13 января 2018, 01:54
Трамп взял тайм-аут для разработки новой стратегии в отношениях с Ираном
13 января 2018, 14:54
Выборы в Чехии: Восемь европеистов против одного патриота
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 января 2018, 10:09
Сирийские грабли для Министерства обороны России
09 января 2018, 19:54
Таки да: выдвинута новая версия атаки на Хмеймим
12 января 2018, 18:28
Оставьте себе кpымcкиe корабли, но отдайте их нам
08 января 2018, 14:39
Ведь мы, вроде, победили?
10 января 2018, 04:12
Так кто же yбил Ноздрoвcкую?
10 января 2018, 18:39
Атака дронов: Россия получила «ответку» за предвыборный пиар в Сирии
10 января 2018, 15:24
«Газпром» поглощает газовый рынок Европы и даёт оплеуху США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.