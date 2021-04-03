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Пан Байден по телефону потрепал холопа Зеленского за холку
03 апреля 2021, 20:20 • 172 • Украина
Украина. Байден позвонил Зеленскому. Долго, очень долго Зеленский выпрашивал этот звонок.
Байден не хотел. И понятно почему. Любой контакт Байдена с Украиной активизирует память о коррупции Байдена на Украине, когда его сын Хантер получал коррупционные деньги в Бурисме.
Пришлось Зеленскому, чтобы попасть на радары Вашингтона, разыграть возможную войну на Донбассе. Украинские войска даже начали снимать мирные поля для прохода войск для удара. К линии фронта войны с Донбасом пошли эшелоны военной техники. В ответ, видя явную подготовку к войне, Россия перебросила войска к границе с Украиной. Тогда пошли репорты Пентагона в Белый Дом. Так Зеленский попал на радары Байдена.
Ура! Пан Байден по телефону потрепал холопа Зеленского за холку. Холопское счастье.
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