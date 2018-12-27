Памятка в документе: какие изменения предлагает внести МВД в паспорт гражданина РФ

В паспорте гражданина России предложили разместить информацию о сроках, отведённых законом на замену документа. Соответствующую инициативу вынесло на общественное обсуждение Министерство внутренних дел РФ. Кроме того, предлагается уточнить причины, по которым паспорт может быть признан недействительным.

Министерство внутренних дел предлагает внести ряд изменений в бланк паспорта гражданина Российской Федерации. Соответствующий проект постановления правительства в настоящее время находится на этапе общественного обсуждения. Документ размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект постановления разработан с целью урегулирования защиты прав граждан на совершение ряда действий, порождающих гражданские права и обязанности, при замене паспорта», — говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, в ведомстве предлагают ввести на последней странице паспорта напоминание о сроках, в которые необходимо произвести замену документа — не позднее чем через 30 суток после 20-го и 45-го дней рождения.

Наряду с этим в МВД уточнили причины, по которым удостоверяющий личность документ признаётся недействительным. Основанием для этого может послужить оформление паспорта на основании недостоверных сведений или поддельных документов, установление факта выдачи его с нарушениями или отсутствия гражданства РФ у владельца паспорта, отмена решения о приобретении владельцем паспорта гражданства, выдача такого документа человеку, уже имеющему действительный паспорт.

Кроме того, паспорт станет недействительным в том случае, если не будет заменён в указанные законом сроки, а также при подаче заявления о его утере, при неистребовании его в течение трёх лет с момента оформления, при отсутствии подписи владельца паспорта на второй странице бланка, при изменении гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, сведений о дате (числе, месяце, годе) и (или) месте рождения, смене пола.

«Паспорт, признанный в соответствии с утверждённым настоящим постановлением положением недействительным, подлежит изъятию органом внутренних дел Российской Федерации, выявившим такой паспорт», — говорится в проекте нормативного акта.

Отметим, что в ноябре RT стало известно, что член комитета по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко разработал поправки в проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части усиления ответственности за деяния, связанные с подделкой документов)».

По его словам, виновных в фальсификации документов часто приговаривают к условным срокам. Депутат считает, что следует усилить наказание за подобные деяния. Так, сроки лишения свободы и принудительных работ необходимо повысить до пяти лет, а срок ограничения свободы — до четырёх.

«Подделывая такие документы, как паспорт или иной документ, его заменяющий, виновные нередко совершают более опасные деяния. Используемые поддельные документы довольно часто способствуют совершению тяжких и особо тяжких преступлений, таких как преступления террористического характера, бандитизм, убийство, похищение человека и другие», — пояснил Марченко в разговоре с RT.

7 ноября документ был одобрен Госдумой в первом чтении.

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«Это правильная мера»

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов считает, что в документе, удостоверяющем личность, не должно содержаться лишних надписей, в том числе напоминающих о сроках замены паспорта по достижению определённого возраста.

«Я считаю, это излишняя надпись. То, что паспорт надо менять в 45 лет, знают практически все граждане. Кто не знает — извещать можно в ином порядке, а не загромождать дополнительной не несущей юридического значения надписью паспорт. Это не рекламный документ, в паспорт люди не заглядывают каждый день. Если кто-то забыл, то не вспомнит и через 30 дней, а тот, кто знает, и так сделает. Нужно напоминать гражданам, нужна рекламная кампания или рассылка электронных информационных сообщений», — заявил Емельянов в беседе с RT.

В свою очередь, юрист-международник Валерий Ванин счёл позитивной инициативу Министерства внутренних дел РФ.

«Кому-то поможет. То, что хотят напоминать о замене, — это правильно, это правильная мера. Но дело в том, что паспорт по достижении определённого возраста и так становится недействительным», — сказал эксперт в разговоре RT.

Отметим, что в Забайкальском крае произошёл случай, непосредственно затрагивающий тему замены документа в установленные сроки. Так, в прокуратуру Черновского района Читы обратилась 60-летняя жительница краевого центра, имеющая на руках паспорт гражданина СССР, с просьбой о помощи в получении документа российского образца, который необходим для оформления пенсии.

«В целях защиты прав заявителя прокуратура обратилась в Черновский районный суд Читы с заявлением об установлении факта проживания женщины на территории РФ по состоянию на 6 февраля 1992 года, что позволит ей в дальнейшем получить паспорт гражданина России», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом отмечается, что ежегодно только прокуратура Черновского района направляет в суд пять-шесть аналогичных заявлений.