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Памятка в документе: какие изменения предлагает внести МВД в паспорт гражданина РФ
27 декабря 2018, 13:24 • 50 • В России
В паспорте гражданина России предложили разместить информацию о сроках, отведённых законом на замену документа. Соответствующую инициативу вынесло на общественное обсуждение Министерство внутренних дел РФ. Кроме того, предлагается уточнить причины, по которым паспорт может быть признан недействительным.
Reuters © Алексей Мальгавко
Министерство внутренних дел предлагает внести ряд изменений в бланк паспорта гражданина Российской Федерации. Соответствующий проект постановления правительства в настоящее время находится на этапе общественного обсуждения. Документ размещён на портале проектов нормативных правовых актов.
В частности, в ведомстве предлагают ввести на последней странице паспорта напоминание о сроках, в которые необходимо произвести замену документа — не позднее чем через 30 суток после 20-го и 45-го дней рождения.
Наряду с этим в МВД уточнили причины, по которым удостоверяющий личность документ признаётся недействительным. Основанием для этого может послужить оформление паспорта на основании недостоверных сведений или поддельных документов, установление факта выдачи его с нарушениями или отсутствия гражданства РФ у владельца паспорта, отмена решения о приобретении владельцем паспорта гражданства, выдача такого документа человеку, уже имеющему действительный паспорт.
Кроме того, паспорт станет недействительным в том случае, если не будет заменён в указанные законом сроки, а также при подаче заявления о его утере, при неистребовании его в течение трёх лет с момента оформления, при отсутствии подписи владельца паспорта на второй странице бланка, при изменении гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, сведений о дате (числе, месяце, годе) и (или) месте рождения, смене пола.
«Паспорт, признанный в соответствии с утверждённым настоящим постановлением положением недействительным, подлежит изъятию органом внутренних дел Российской Федерации, выявившим такой паспорт», — говорится в проекте нормативного акта.
Отметим, что в ноябре RT стало известно, что член комитета по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко разработал поправки в проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части усиления ответственности за деяния, связанные с подделкой документов)».
По его словам, виновных в фальсификации документов часто приговаривают к условным срокам. Депутат считает, что следует усилить наказание за подобные деяния. Так, сроки лишения свободы и принудительных работ необходимо повысить до пяти лет, а срок ограничения свободы — до четырёх.
«Подделывая такие документы, как паспорт или иной документ, его заменяющий, виновные нередко совершают более опасные деяния. Используемые поддельные документы довольно часто способствуют совершению тяжких и особо тяжких преступлений, таких как преступления террористического характера, бандитизм, убийство, похищение человека и другие», — пояснил Марченко в разговоре с RT.
7 ноября документ был одобрен Госдумой в первом чтении.
«Это правильная мера»
Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов считает, что в документе, удостоверяющем личность, не должно содержаться лишних надписей, в том числе напоминающих о сроках замены паспорта по достижению определённого возраста.
«Я считаю, это излишняя надпись. То, что паспорт надо менять в 45 лет, знают практически все граждане. Кто не знает — извещать можно в ином порядке, а не загромождать дополнительной не несущей юридического значения надписью паспорт. Это не рекламный документ, в паспорт люди не заглядывают каждый день. Если кто-то забыл, то не вспомнит и через 30 дней, а тот, кто знает, и так сделает. Нужно напоминать гражданам, нужна рекламная кампания или рассылка электронных информационных сообщений», — заявил Емельянов в беседе с RT.
В свою очередь, юрист-международник Валерий Ванин счёл позитивной инициативу Министерства внутренних дел РФ.
Отметим, что в Забайкальском крае произошёл случай, непосредственно затрагивающий тему замены документа в установленные сроки. Так, в прокуратуру Черновского района Читы обратилась 60-летняя жительница краевого центра, имеющая на руках паспорт гражданина СССР, с просьбой о помощи в получении документа российского образца, который необходим для оформления пенсии.
«В целях защиты прав заявителя прокуратура обратилась в Черновский районный суд Читы с заявлением об установлении факта проживания женщины на территории РФ по состоянию на 6 февраля 1992 года, что позволит ей в дальнейшем получить паспорт гражданина России», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
При этом отмечается, что ежегодно только прокуратура Черновского района направляет в суд пять-шесть аналогичных заявлений.
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