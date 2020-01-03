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Памяти Ю. П. Железова

03 января 2020, 08:09  •  46 • Аналитика

Ранним утром 1 января 2020 года, пережив всех однополчан, закончил свой земной путь ветеран Великой Отечественной войны Юрий Петрович Железов.

Кажется, вот совсем недавно они собирались после Парада в скверике у стен Нижегородского кремля. Несколько десятков человек из мулинских учебных лагерей, сдружившихся ещё до отправки на фронт, каждый год приезжали сюда в День Победы из разных уголков страны, чтоб обняться и поделиться радостями и горестями.




Но уже на 70-летие Победы в сквер пришли лишь четверо, а потом встречаться Юрию Петровичу стало не с кем. А теперь не стало и его самого…

Талантливый авиаконструктор, он был известен не только коллегам-авиастроителям. Наверное, нет в нашей оборонке ни одного предприятия, где у Юрия Петровича не было бы ни одного товарища или просто хорошего знакомого. Он всегда был весельчаком и душой компании. К 80-летию Юрия Петровича стараниями родственников в одном из пермских издательств вышла книга его воспоминаний «Древо жизни», где среди повествований о фронтовых буднях, радостях побед и горечи потерь нашлось место и юмору, и самоиронии. Жаль, тираж был невелик (меньше тысячи экземпляров), и весь разошёлся между родными и друзьями.

Неунывающий оптимизм сохранялся в его душе до самого конца, несмотря на все тягости и горести, которые он с лихвой познал с самого детства.

Юрий Петрович Железов родился 20 сентября 1926 года в деревне Богомолово Горьковской (сейчас – Нижегородской) области.

Он был еще школьником, когда началась Великая Отечественная война.

Тяжелейшие бои с немцами гремели ещё далеко, лишь вражеские бомбардировщики порой прорывались к Горькому, да и те чаще сбрасывали бомбы мимо целей — крупных оборонных заводов, которые были хорошо замаскированы.

На один из этих заводов, Горьковский авиационный (№ 21), и пошел Юра Железов, закончивший в 1942 году школу, работать токарем. А в 1943 году 17-летний Юрий, приписав себе лишний год, пришел в военкомат с просьбой отправить его на фронт. В армию его зачислили, но отправили не на фронт, а в учебный лагерь, где новобранцы постигали азы военного дела. И только в мае 1944 года он в составе 44-го отдельного батальона ранцевых огнеметов 5-й штурмовой инженерно-саперной бригады отправился на Ленинградский фронт.

А 23 июня 1944 г. началась операция «Багратион», в ходе которой советские войска 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов при поддержке партизан полностью освободили Белоруссию, часть Латвии, Литвы, восточные районы Польши и вышли к границам Восточной Пруссии. Была разбита крупнейшая фашистская группировка – группа армий «Центр».

5-я штурмовая бригада принимала непосредственное участие в прорыве мощной обороны немцев. Боевое крещение Юрий Железов получил в первый же день операции в районе Витебска, атаковав фашистов в составе огнеметно-саперной штурмовой группы. Струя огнемета бьет на 20-25 метров, поэтому огнеметчик, чтобы поразить цель, должен подобраться к ней метров на 20, а лучше — на 15. Под перекрестным огнем противника Юрий прорвался к вражескому дзоту и уничтожил его. За свой первый бой Юрий был награжден медалью «За боевые заслуги».

Тот день принес и первую горечь потерь — четверо боевых товарищей из боя не вернулись. Пуля, попавшая в ранец огнемета, разрывает его в клочья, а огнеметчика превращает в живой факел…

Потом были другие бои. Бригада прорывала укрепленные оборонительные линии врага и освобождала города, уничтожала фашистов и сама несла тяжелые боевые потери. В ее строю и Юрий Железов со своими боевыми друзьями-огнеметчиками громил немцев в Белоруссии и Прибалтике. День Победы 9 мая 1945 года они встретили на границе Латвии и Пруссии.



Но война на этом для них не закончилась. Еще 3 месяца бригада занималась разминированием и расчисткой завалов, восстановлением дорог и мостов. А в августе на Дальнем Востоке начались боевые действия против японцев.

Бригада была переброшена в Маньчжурию. Последний и самый тяжелый бой огнеметчиков был при форсировании Большого Хингана, где японцы возвели мощную систему хорошо защищённых огневых сооружений. Но и этот крепкий орешек оказался по зубам нашим солдатам, набравшимся боевого опыта в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

В том бою Юрий был ранен, осколок снаряда повредил кость ноги. Но рана быстро заживала, и вскоре он вернулся в строй. Бригада тем временем начала грузиться в эшелоны и отправилась на родную землю — в Советский Союз. Мукден, Харбин и наконец Чита. Бригада прибыла в Забайкалье к месту постоянной дислокации. Вот теперь война закончилась и для Юрия. На его груди сиял орден Славы, а к медали «За боевые заслуги» добавилась медаль «За победу над Германией».

Будучи хорошим организатором и обладая острым умом, Юрий Железов был переведен в штаб бригады, где и прослужил еще 4 года. А в 1950 году, демобилизовавшись, отправился в родной Горький.

Работая на Горьковском авиационном заводе имени Серго Орджоникидзе, Юрий параллельно получил техническое образование и вскоре перешел из производственного цеха в конструкторское бюро. В качестве инженера-конструктора он принимал деятельное участие в проектировании, создании и совершенствовании нескольких поколений уникальных боевых самолетов: МиГ-15, МиГ-21, МиГ-25. А над МиГ-31 он работал уже в качестве руководителя конструкторской группы.

И даже находясь на заслуженном отдыхе, Юрий Петрович Железов продолжал общался с сотрудниками КБ, передавая им опыт, оптимизм и веру в будущее.

Вечная память ветерану, низкий поклон за победу в войне и героический труд в мирные годы на благо Родины!
OldMichael

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