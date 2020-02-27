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Память об Украине ослабнет быстрее, чем "руки России": В Сети дерзко ответили украинскому министру

27 февраля 2020, 14:54  •  77 • Политика
В Сети дерзко ответили на слова украинского министра о возвращении Крыма. Пользователи отметили, что память об Украине ослабнет быстрее, чем "руки России".
Пользователи Сети ответили вице-премьеру Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрию Кулебе, который рассказал о своём плане возвращения Крымского полуострова.
Отметим, что, по его словам, "Крым выскользнет из ослабевших рук России", а Украина его перехватит.
"К тому времени, как у России ослабнут руки, у историков ослабнет память о том, что когда-то существовало государство Украина", - ответил @RadioStydoba в Twitter.
"Украина сейчас переживает серьёзное заболевание, отсюда и бредовые сны, выздоровление наступит тогда, когда будет удалён вирус русофобии, или государство погибнет, не приходя в сознание", - отмечает @IoninAlexander.
"Украина на сегодняшний день может "перехватить" только денег у МВФ, до "получки", - смеётся @rashit_s.

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