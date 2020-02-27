Память об Украине ослабнет быстрее, чем "руки России": В Сети дерзко ответили украинскому министру

Пользователи Сети ответили вице-премьеру Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрию Кулебе, который рассказал о своём плане возвращения Крымского полуострова.

Отметим, что, по его словам, "Крым выскользнет из ослабевших рук России", а Украина его перехватит.

"К тому времени, как у России ослабнут руки, у историков ослабнет память о том, что когда-то существовало государство Украина", - ответил @RadioStydoba в Twitter.

"Украина сейчас переживает серьёзное заболевание, отсюда и бредовые сны, выздоровление наступит тогда, когда будет удалён вирус русофобии, или государство погибнет, не приходя в сознание", - отмечает @IoninAlexander.

"Украина на сегодняшний день может "перехватить" только денег у МВФ, до "получки", - смеётся @rashit_s.