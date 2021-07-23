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Памфилову призвали не допустить избрание Грудинина депутатом

23 июля 2021, 20:30  •  149 • Политика
Бывшая жена предпринимателя Павла Грудинина Ирина обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой не дать ее экс-супругу избраться в депутаты. Она направила в комиссию письмо, в котором сообщила о наличии у бизнесмена доли в иностранной офшорной компании, документ есть в распоряжении «Известий».
Адвокаты Ирины Грудининой отмечали, предприниматель хочет получить депутатскую неприкосновенность, в том числе для усиления давления на экс-супругу.
«Что будет дальше? Полный уход от ответственности по делам, связанным с Совхозом им. Ленина. Жесткое подавление всех пайщиков и жителей совхоза, которые сегодня добиваются соблюдения своих прав. Использование административного ресурса в полную силу, чтобы не передавать в муниципальную собственность школу, стадион, другие социальные объекты. Ладно, Бог со мной, с моими интересами, интересами детей, но он же реально обманывает людей», — заявила Грудинина.
Она добавила, что ее бывший муж является «мстительным, ненавидящим человеком, способным на всё».
«Став депутатом, Грудинин от меня и следа не оставит. В ваших силах этому помешать — стоит лишь разобраться и убедиться в том, что я права. Пожалуйста, не верьте на слово этому человеку, проверьте подлинники документов», — заключила Грудинина.
Ранее в этот день адвокаты Ирины Грудининой рассказали, что предприниматель владеет долей в международной финансовой компании «Бонтро ЛТД», расположенной в Белизе. Они отметили, что факт владения бизнесменом иностранной компанией был установлен еще в 2019 году Видновским городским судом.
Павел и Ирина Грудинины состояли в браке 37 лет и развелись в июле 2018 года из-за связи предпринимателя с другой женщиной. С тех пор между экс-супругами продолжаются судебные тяжбы, так как добровольно разделить совместно нажитое имущество Грудинин отказался. В апреле 2019 года Видновский суд удовлетворил исковые требования Ирины Грудининой и передал ей две трети доли в общем имуществе с бывшим супругом. Решение обосновано тем, что бывшая жена Грудинина является инвалидом II группы и ей необходимо дорогостоящее лечение.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов в 2021 году смогут выдвинуть 32 партии, в том числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Родина». Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.
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