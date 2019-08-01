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Памфилова заявила об отсутствии указаний ЦИК от кого-либо

01 августа 2019, 13:54  •  65 • Политика
Российский Центризбирком (ЦИК) не получает указаний от кого-либо относительно действий в разных ситуациях. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает «РИА Новости».
По ее словам, если бы ей поступали команды «из какого-то кабинета», то она бы «здесь и дня не сидела». «Мне президент сказал: «Элла Александровна, я вам доверяю, работайте так, как считаете нужным, а если кто-то давит, посылайте подальше», — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду, 31 июля.
«Первый раз передаю на публику слова президента», — добавила председатель ЦИК, подчеркнув, что решения, находящиеся в компетенции комиссии, принимаются ею самостоятельно.
Также она отметила, что в комиссию поступили жалобы от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Обращения поступили от Ирины Собяниной, Дмитрия Гудкова, Константина Лисицы, Юлии Серебрянской, Ивана Жданова, Елены Русаковой, Любови Соболь и Екатерины Игнатовой.
ЦИК оперативно работает с документами по этим жалобам. Рабочая группа рассмотрит жалобы Серебрянской и Лисицы 1 августа, пояснила Памфилова.
23 июля Элла Памфилова попросила Мосгоризбирком допустить на свои заседания представителей ЦИК во время рассмотрения жалоб не допущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов.
17 июля сообщалось, что окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57. Среди тех, чьи документы не были одобрены, 18 партийных кандидатов и 39 самовыдвиженцев.

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