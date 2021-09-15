|
Памфилова заявила о создании в РФ равных возможностей для кандидатов в ходе избирательной кампании
15 сентября 2021, 04:20 • 54 • Политика
В России избирательная кампания по выборам в Госдуму проходит в равных условиях для кандидатов на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на международной конференции «Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов» во вторник, 14 сентября.
«Если говорить о специфике пандемии, то мы постарались помочь нашим кандидатам», — сказала она.
И для партий, и для кандидатов выделили места, где соблюдались меры санитарной безопасности. Специалисты предоставили им рекомендации о бесконтактном формате общения с избирателями, добавила Памфилова.
Ранее в этот день она рассказала о создании в стране тотальной системы видеонаблюдения за ходом голосования на выборах в Государственную думу. 96% избирательных участков охвачены камерами видеонаблюдения и иными видами видеорегистрации.
30 августе Памфилова сообщила, что участники видеонаблюдения на выборах в сентябре получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями.
4 августа стало известно, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу. Организация объяснила решение ограничениями из-за пандемии COVID-19.
Памфилова в связи с этим выразила сожаление и надежду на то, что решение может быть пересмотрено, учитывая наработанный БДИПЧ опыт наблюдения в формате ограниченных и специальных миссий.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Читайте также
Подпишитесь на нас
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 сентября 2021, 19:20
|
09 сентября 2021, 09:55
|
08 сентября 2021, 11:00
|
09 сентября 2021, 04:25
|
11 сентября 2021, 03:10
|
10 сентября 2021, 04:15
|
11 сентября 2021, 06:50