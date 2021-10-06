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Памфилова заявила о регистрации 450 депутатов Госдумы

06 октября 2021, 15:10  •  37 • Политика
Зарегистрированы все 450 депутатов Госдумы по партийным спискам и одномандатным округам. Об этом в среду, 6 октября, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
«По состоянию на 6 октября ЦИК зарегистрировала всех 225 депутатов Госдумы. Таким образом, все 450 депутатов Государственной думы восьмого созыва зарегистрированы», — сказала она на заседании Центризбиркома.
Памфилова пожелала новому составу Госдумы «максимально успешной работы во благо избирателей, которые доверили им это право и в целом во благо России».
«Надеюсь, они очень чутко будут реагировать на всё, что происходит, будет полноценная обратная связь, и этот состав будет работать максимально четко», — отметила председатель ЦИК.
4 октября фракции определись с лидерами и вице-спикерами Госдумы. В палате завершились консультации с руководством партий, фракции определились со структурой, а также комитетами, которые будут распределены пакетным соглашением по пропорциональному принципу в зависимости от количества голосов избирателей. Планируется, что количество комитетов будет увеличено с 26 до 32.
1 октября президент России Владимир Путин подписал указ о первом заседании Госдумы, назначив его на 12 октября.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке.
Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя. Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72%. В выборах, по данным ЦИК, приняли участие 56 484 685 избирателей.
Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. Так, «Единая Россия» получила в общей сложности 324 депутатских мандата. КПРФ — 57 мандатов, «Справедливая Россия — за правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.
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