Памфилова заявила о регистрации 450 депутатов Госдумы

Зарегистрированы все 450 депутатов Госдумы по партийным спискам и одномандатным округам. Об этом в среду, 6 октября, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«По состоянию на 6 октября ЦИК зарегистрировала всех 225 депутатов Госдумы. Таким образом, все 450 депутатов Государственной думы восьмого созыва зарегистрированы», — сказала она на заседании Центризбиркома.

Памфилова пожелала новому составу Госдумы «максимально успешной работы во благо избирателей, которые доверили им это право и в целом во благо России».

«Надеюсь, они очень чутко будут реагировать на всё, что происходит, будет полноценная обратная связь, и этот состав будет работать максимально четко», — отметила председатель ЦИК.

4 октября фракции определись с лидерами и вице-спикерами Госдумы. В палате завершились консультации с руководством партий, фракции определились со структурой, а также комитетами, которые будут распределены пакетным соглашением по пропорциональному принципу в зависимости от количества голосов избирателей. Планируется, что количество комитетов будет увеличено с 26 до 32.

1 октября президент России Владимир Путин подписал указ о первом заседании Госдумы, назначив его на 12 октября.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке.

Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя. Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72%. В выборах, по данным ЦИК, приняли участие 56 484 685 избирателей.

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. Так, «Единая Россия» получила в общей сложности 324 депутатских мандата. КПРФ — 57 мандатов, «Справедливая Россия — за правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.