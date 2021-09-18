Памфилова заявила о прозрачности избирательной системы России

Председатель Центральной избирательно комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в субботу, 18 сентября, проголосовала на выборах депутатов Госдумы на избирательном участке в Московской области.

Утром в субботу она приехала на избирательный участок в подмосковной Павловской Слободе и проголосовала. По словам главы ЦИК, все санитарные нормы на участке были соблюдены.

Кроме этого, Памфилова отметила, что созданная в России избирательная система прозрачна — любое событие, которое выходит за пределы норм закона, становится явным.

«Я очень надеюсь, что вся наша огромная работа, которую мы проделали с коллегами, она не зря, что всё, что мы предпринимали и предпринимаем, направлено на то, чтобы выборы прошли достойно», — сказала Памфилова журналистам после голосования.

Она добавила, что возможности разных ведомств по выявлению кандидатов, которые скрывают свои счета за рубежом или другие активы, в эту избирательную кампанию расширились.

В субботу в России проходит второй день выборов. Эксперты считают, что явка в связи с выходным днем может возрасти. Также продолжает работу электронное голосование.

Возможность электронного голосования предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской области, а также Севастополя. Вместе с этим там есть возможность проголосовать лично на избирательном участке.

17 сентября голосование прошло во всех регионах России. В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными.

Дистанционно свой голос на выборах отдали президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также министр просвещения Сергей Кравцов, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко.

После голосования Путин выразил надежду на то, что и россияне проявят активную позицию.