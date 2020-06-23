Памфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 70 обращений о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции, которые предложил президент страны Владимир Путин. Об этом 23 июня сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«У нас 70 обращений поступило, которые содержат претензии по поводу возможного применения административного ресурса и принуждения к голосованию», — приводит слова Памфиловой ТАСС.

15 января президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию и представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля, этот день объявлен нерабочим.

17 июня сообщалось, что около 70 регионов обеспечат видеонаблюдение на избирательных участках.