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Памфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию

23 июня 2020, 14:00  •  20 • Политика
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 70 обращений о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции, которые предложил президент страны Владимир Путин. Об этом 23 июня сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
«У нас 70 обращений поступило, которые содержат претензии по поводу возможного применения административного ресурса и принуждения к голосованию», — приводит слова Памфиловой ТАСС.
15 января президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию и представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.
Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля, этот день объявлен нерабочим.
17 июня сообщалось, что около 70 регионов обеспечат видеонаблюдение на избирательных участках.

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