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Памфилова заверила в прозрачности выборной кампании в Госдуму

16 июля 2021, 17:05  •  36 • Политика
Выборы в Госдуму будут абсолютно прозрачными и открытыми. Об этом 16 июля заявила глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова.
«И у каждого, я еще раз повторю, есть возможность в этом процессе поучаствовать. Поэтому выборы будут абсолютно прозрачны и открыты», — сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Накануне на сайте Европарламента сообщалось, что Евросоюз (ЕС) должен быть готов отказаться признавать итоги выборов в ГД РФ, если выборы будут проведены с нарушениями. Соответствующее предложение было обозначено в докладе комитета Европарламента по иностранным делам. Доклад касался будущих политических отношений с Россией, его поддержали 56 членов комитета, девять выступили против, еще пять — воздержались. Доклад вынесут на голосование всего Европарламента.
Также 15 июля комиссия Госдумы обнаружила попытки нежелательной организации, финансируемой из бюджета США, повлиять на ход избирательной кампании в России. Выявленные материалы будут направлены в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с целью их блокировки, уточнил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев.
По его словам, нежелательная организация «Национальный демократический институт (НДИ) международных отношений», которая финансируется из бюджета США, организовывала в Финляндии вебинары и очные семинары для российских граждан, чтобы повлиять на избирательный процесс в России.
14 июля сообщалось о том, что ЦИК заверила списки кандидатов от 15 партий на предстоящих выборах в Госдуму. От партий участие в выборах примет более 4 тыс. кандидатов, не считая около 200 самовыдвиженцев.
21 июня президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести грядущую избирательную кампанию в стране так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в ее легитимности.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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