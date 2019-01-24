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Памфилова замахнулась на перепись населения

24 января 2019, 16:39  •  95 • В России

- В прошлом году была большая избирательная кампания, и коллеги наши профессионально с этим объемом справились, - похвалил работу избиркомов на встрече с главой ЦИК Владимир Путин. - Но в этом году тоже у нас выборы почти в половине субъектов России, разного уровня: губернаторские, законодательные, в заксобрания. Что нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь так же качественно провести эту работу и в этом году?

- Помощь, действительно, нужна, - не стала отказываться Элла Памфилова. - У нас есть проблема, связанная с ролью правоохранительных органов в обеспечении процесса чистоты выборов. Мы со своей стороны вроде бы сделали все, что можно, законодатели ужесточили наказание за нарушения и фальсификацию, мы технически применяем все методы, которые позволяют в принципе их исключить. Мы сменили во всех проблемных регионах, где у нас были претензии, руководителей избирательных комиссий. Но этого недостаточно, должна быть неотвратимость наказания.

Глава ЦИК попросила обязательно довести до конца следствие и разобраться - по чьей вине были отменены выборы в Приморье.

- Выборы отменили. Кто виноват? Мы знаем, но мы не можем заменить следствие, - развела руками она. - Я считаю, что принципиально важно довести это до ума. Я направила все материалы в прокуратуру и в следственный комитет. Надо выявить организаторов этих неправомерных действий и наказать, чтобы впредь неповадно было никому.

Кроме этого Элла Памфилова предложила использовать в ходе предстоящей в 2020 году переписи населения базу Центризбиркома.

- Надо задействовать потенциал избирательных комиссий, потому что мы провели огромную работу по уточнению регистра избирателей, - сказала она. - Мы работали и с МИДом, и с МВД, со всеми миграционными службами, со всеми ведомствами и с нашими зарубежными диппредставительствами, чтобы эту базу уточнить.

- Я согласен, - ответил Путин. - Коллеги проявляют себя в высшей степени профессионально, поэтому для такой работы, как перепись населения, привлечь их – это правильно.

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