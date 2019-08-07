Памфилова выступила за протесты против Мосгоризбиркома, но против акций Навального

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова в среду встретилась с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ. Последние требуют отправить в отставку руководителя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

Как отметила Памфилова, Горбунову можно только выразить недоверие, причём инициативу должны поддержать сотрудники ЦИК. Для этого необходимо предоставить веские основания.

Она считает, что изменения давно назрели, и прямо об этом говорила мэру Москвы Сергею Собянину, указывая на то, что Валентин Горбунов является опытным человеком, который руководит избиркомом целых 25 лет. Но нынешний кризис связан с тем, что была создана на пустом месте проблема, которая бьет по всей стране.

Памфилова также отреагировала на требования коммунистов освободить людей, задержанных за участие в несанкционированных акциях протестов. Глава ЦИК поддерживает справедливый протест, но просит не смешивать его со сторонниками блогера Алексея Навального, которые преследует другие цели.

"Я не хотела бы, чтобы справедливый протест против нарушений комиссии сливался с теми, кто преследует другие цели", - подчеркнула она.

Напомним, правила сбора подписей в поддержку кандидатов на выборах в Мосгордуму могут быть изменены уже в следующем году. Соответствующие рекомендации планируют рассмотреть Мосгоризбирком и ЦИК России.