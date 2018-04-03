Памфилова вручила Путину удостоверение президента на новый срок полномочий

• 54 • Политика

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече в Кремле вручила президенту РФ Владимиру Путину удостоверение главы государства на новый срок полномочий.

"Владимир Владимирович, хотела вас поздравить с выборами, убедительной чистой победой, и вручить удостоверение", - обратилась Памфилова к Путину в начале беседы.

На сайте Кремля опубликованы фотографии передачи президенту соответствующего документа.

Глава государства на встрече с главой ЦИК дал оценку прошедшим президентским выборам. По его мнению, они были самыми чистыми и прозрачными за всю историю России.

"Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны, - сказал он. - В этом, безусловно, и ваша личная заслуга, и заслуга членов всех избирательных комиссий, которые работали на территории Российской Федерации".

Президент поблагодарил ЦИК за высокий уровень организации работы. "Элла Александровна, спасибо вам большое, - сказал Путин. - Хочу поблагодарить всех ваших коллег, которые работали в ходе избирательной кампании. Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны". Российский лидер добавил, что, по общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне.

Удостоверение об избрании президентом РФ представляет собой книжечку в твердой кожаной обложке бордового цвета размером 100х70 мм. Внутри документа справа указываются фамилия, имя и отчество избранного президента и срок, на который он избран. Слева помещается фотография главы государства. Подписывает удостоверение председатель ЦИК, подпись и фотография президента скрепляются голограммами круглой гербовой печати ЦИК.

Памфилова заявила, что выборы, согласно опросам, считают достоверными 88% россиян.

"На самом деле действительно очень высокий уровень доверия. Даже уже после выборов были проведены опросы - до 88%. То есть достоверность выборов поддерживают подавляющее большинство наших граждан, и впервые до 88% дошло", - сказала она.

Памфилова добавила, что ЦИК подготовил отчет по итогам прошедшей кампании. "Там многие вещи, о которых мне придется говорить, беспрецедентные. Есть специальный раздел, где все впервые. Там вся статистика", - заявила она.

Председатель ЦИК рассказала президенту, что комиссия для прошедшей кампании продумала "многослойную систему фильтров, чтобы предотвращать, не допускать всякого рода нарушения". "Это дало свои результаты, поэтому действительно полагаю, что и выборы прошли беспрецедентно открыто, в мире аналогов нет", - выразила уверенность Памфилова.

Среди таких "фильтров" она перечислила видеонаблюдение, QR-кодирование, систему "Мобильный избиратель". В частности, QR-кодирование бюллетеней, по ее словам, позволило в короткие сроки подсчитать число проголосовавших. "У нас уже в три часа ночи практически было 99,99% [бюллетеней]. Остатки, 0,01% - это за счет некоторых зарубежных участков. То есть это минимум в два раза быстрее, чем на предыдущих выборах 2012 года. Технически очень серьезный шаг вперед осуществлен", - рассказала председатель ЦИК.

Памфилова напомнила, что выборы проходили более чем на 97 тысячах избирательных участков в России, за рубежом работал 401 участок в 145 странах мира. В день выборов работало более 1,5 тысячи международных наблюдателей и почти 500 тысяч россиян приняли участие в этой общественной работе. По словам Памфиловой, среди них были и представители молодежных организаций.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, показавшего, что подавляющее большинство россиян удовлетворено выборами президента РФ, доверие к их результатам достигло максимума за все периоды измерений.

Согласно данным исследования, 87% респондентов заявили, что удовлетворены прошедшими выборами. На вопрос, в целом удовлетворены ли они тем, как прошли президентские выборы, 70% опрошенных дали вариант ответа "Полностью удовлетворен", 17% - "Скорее удовлетворен".

Кроме того, итоги опроса свидетельствуют, что доверие к результатам голосования также достигло максимума за все периоды измерений. 60% граждан уверены, что результаты выборов соответствуют волеизъявлению народа, еще 28% допускают, что были какие-то "подтасовки на местах", но не считают, что они оказали влияние на общий итог, отмечалось в релизе ВЦИОМ. Только 7% опрошенных выразили недоверие к результатам выборов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 19-20 марта по телефону среди 2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.