Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежестве

"Удручил момент: ряд присутствовавших кандидатов, люди, которые намерены идти в законодательный орган субъекта РФ, практически продемонстрировали примитивное невежество в знании элементарных процедур... Вчера я услышала целый ряд тезисов, обвинений и утверждения, которые просто свидетельствовали о полном невежестве, о практически поверхностном или полном незнании выборного законодательства", - заявила она в среду на заседании Центризбиркома.

Памфилова напомнила, что существует строгий порядок в избирательных процедурах, например, нельзя рассматривать жалобу в ЦИК, пока ее не рассмотрел Мосгоризбирком. Кроме того, уточнила она, ЦИК не может ускорить рассмотрение жалоб, как того требовал ряд кандидатов. "Существует очень четкий порядок: 10 дней на обжалование, до 10 дней на рассмотрение [жалобы]. Нельзя, извините, закинуть жалобу в Центризбирком, пока она не рассмотрена на уровне Мосгоризбиркома, мы никак не можем ускорить процесс", - констатировала председатель ЦИК.

Признав, что избирательное законодательство "может нравиться или не нравиться", Памфилова обратила внимание, что человек, баллотирующийся в качестве кандидата в парламент субъекта РФ, "по крайней мере, должен ознакомиться с тем, какие процедуры ему в любом случае нужно будет выполнить".

"Процедуре придается огромное значение в демократических государствах, соблюдение процедуры - это основа демократии", - напомнила она.

Более того, Памфилова высказала недоумение тем фактом, что "политики, кандидаты, которые позиционируют себя как людей демократических убеждений, ориентированных на либеральные ценности, очень небрежно относятся ко всем демократическим процедурам".

"Когда возникают такие ситуации, люди, которые критикуют власть за административно-командные методы, требуют от нас, чтобы мы применили тот административный ресурс, за который критикуют власть", - заметила она.

В качестве примера такого подхода Памфилова назвала требование ряда кандидатов, с которыми встречалась накануне, зарегистрировать на выборы в Мосгордуму всех без проверки подписей. "Они уже решили, что вся система проверки подписей не вызывает доверия, с их точки зрения, вообще никуда не годится, поэтому [требуют]: вы нас всех, кого мы вам назовем, зарегистрируйте без индивидуальной проверки не только подписей, но и всех материалов. Понятно, что это невозможно, мы этого не можем выполнить и не будем этим заниматься", - сказала она, пообещав с каждым, кто обратится в ЦИК, "работать индивидуально".

"Ситуации разные: у одного кандидата действительно несправедливая, другой хочет вообще не обращаться, а у третьего ужас во всех документах - это неприемлемо", - пояснила Памфилова.

Выборы в Мосгорудуму

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

В субботу оппозиция провела митинг в районе проспекта Академика Сахарова в центре Москвы с требованием допустить до выборов незарегистрированных кандидатов. С рядом из них Памфилова провела встречу 23 июля в ЦИК.