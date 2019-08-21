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Памфилова сообщила, что обсудила с Собяниным избирательную кампанию в Москве

21 августа 2019, 12:54  •  55 • Политика

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что провела предметную встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, на которой обсудила в том числе жалобы и обращения к Центризбиркому кандидатов КПРФ на выборах в Мосгордуму.

В среду на заседании ЦИК Памфилова напомнила, что недавно встречалась с кандидатами компартии на выборы в Мосгордуму, на которой "был высказан ряд претензий, жалоб на действия окружных комиссий, Мосгоризбиркома, исполнительной власти".

После этого, проинформировала председатель ЦИК, у нее состоялась встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным. "Предметно обсудили [ситуацию], Сергей Семенович дал поручения, взял под личный контроль", - сообщила Памфилова. Она отметила, что ситуация с анализом поступивших жалоб и предложений также находится под контролем ЦИК.

Кандидаты в депутаты Мосгордумы от КПРФ 7 августа встретились с избирателями у здания Центризбиркома. Коммунисты подтвердили свои требования, зафиксированные в партийном "Заявлении 45". Среди них - отставка главы Мосгоризбиркома, новый подсчет подписей кандидатов, прекращение "политических репрессий", а также изменение избирательного законодательства. Впоследствии коммунисты встретились с главой ЦИК и высказали ей свою позицию.

Выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком отказал в удовлетворении жалоб на решения окружных избирательных комиссий незарегистрированным кандидатам Константину Лисице (33-й округ), Юлии Серебрянской (45-й округ), Константинасу Янкаускасу (31-й округ), Дмитрию Гудкову (5-й округ), Ивану Жданову (8-й округ), Любови Соболь (43-й округ), Андрею Бабушкину (11-й округ), Елене Русаковой (37-й округ), Екатерине Игнатовой (14-й округ), Анастасии Брюхановой (42-й округ), Юлии Галяминой (9-й округ), Илье Яшину (45-й округ), Марине Лукьянец (40-й округ), Александру Руденко (42-й округ), Геннадию Гудкову (2-й округ), Ивану Кульневу (23-й округ), Зое Шарагатовой (4-й округ), Александру Соловьеву (3-й округ) и Эльмире Шагиахметовой (37-й округ).

При этом городской избирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина и обязал избирательную комиссию по 43-му одномандатному округу пересмотреть вопрос о его регистрации. Однако ОИК 6 августа повторно отказала ему в регистрации, после чего Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом на выборах в депутаты в Мосгордуму. Рассмотрение жалобы Дмитрия Булыкина (43-й округ) было отложено рабочей группой, так как кандидат обратился в Мосгорсуд.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России", также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

В новость были внесены изменения (11:54 время мск) — добавлена информация после третьего абзаца.

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