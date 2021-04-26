Памфилова сделала Путину беспрецедентное признание о голосовании по Конституции

Глава ЦИК Элла Памфилова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сделала беспрецедентное признание о голосовании по поправкам к Конституции. "Я об этом ещё не говорила, но сейчас признаюсь, что на самом деле желающих среди наших оппонентов уж если не сорвать это голосование, то серьёзно его дискредитировать было более чем достаточно", - сообщила она главе государства.

Состоявшееся в России в прошлом году голосование по поправкам к Конституции оказалось для Центризбиркома настоящим испытанием. Об этом во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Больше того, чиновница сделала беспрецедентное признание, касающееся этого голосования, сообщив главе государства то, о чём до этого не говорила ни разу.

"Я об этом ещё не говорила, но сейчас признаюсь", - заявила Памфилова Путину, отметив, что "на самом деле желающих среди наших оппонентов уж если не сорвать это голосование, то серьёзно его дискредитировать было более чем достаточно".

По словам руководителя ЦИК, сотрудникам Центризбиркома пришлось в тот момент работать в непростых условиях, поскольку давление на них было в масштабах всей страны. Членов избирательных комиссий, как отметила Памфилова, пытались всячески заставить выйти из структуры, дезертировать в дни голосования.