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Памфилова развела руками из-за "непонятного процесса" после выборов: "Оценят избиратели"

04 октября 2021, 15:20  •  28 • Политика
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о продолжающемся "непонятном процессе" после выборов и развела руками. По словам главы ведомства, оценку происходящему будут давать избиратели.
"У нас продолжается такой непонятный процесс отказов от полученных мандатов", - сказала она.
Памфилова добавила, что не хочет комментировать происходящее, к тому же оценку этому, по её словам, дадут избиратели.
Ранее стало известно о том, что министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва отказались от думских мандатов "Единой России".
Эксперты заранее прогнозировали, что министры останутся на прежних местах работы. Практика использования в политических кампаниях хорошо известных в стране лидеров, пользующихся авторитетом среди максимального количества слоёв населения, существует давно и в России применялась на выборах ещё с 1990-х. После достижения планируемых результатов такие персоны обычно отказывались от депутатского мандата, освобождая места для тех, кто находится в нижней части списка.
По состоянию на 29 сентября не менее 70 свежеизбранных депутатов Государственной думы успели отказаться от своих мандатов.

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