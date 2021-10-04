Памфилова развела руками из-за "непонятного процесса" после выборов: "Оценят избиратели"

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о продолжающемся "непонятном процессе" после выборов и развела руками. По словам главы ведомства, оценку происходящему будут давать избиратели.

"У нас продолжается такой непонятный процесс отказов от полученных мандатов", - сказала она.

Памфилова добавила, что не хочет комментировать происходящее, к тому же оценку этому, по её словам, дадут избиратели.

Ранее стало известно о том, что министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва отказались от думских мандатов "Единой России".

Эксперты заранее прогнозировали, что министры останутся на прежних местах работы. Практика использования в политических кампаниях хорошо известных в стране лидеров, пользующихся авторитетом среди максимального количества слоёв населения, существует давно и в России применялась на выборах ещё с 1990-х. После достижения планируемых результатов такие персоны обычно отказывались от депутатского мандата, освобождая места для тех, кто находится в нижней части списка.

По состоянию на 29 сентября не менее 70 свежеизбранных депутатов Государственной думы успели отказаться от своих мандатов.