Памфилова рассказала Путину о победившей на выборах уборщице

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала президенту России Владимиру Путину об уборщице, победившей на выборах в поселке Костромской области. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

«Во-первых, о чем это свидетельствует, — о том, что у нас работают в обществе и в государстве не только социальные лифты, но и политические лифты», — сказала Памфилова.

Она отметила, что после ситуации с уборщицей в ЦИК впервые проанализировали социально-демографический состав избиравшихся. На первом месте оказались служащие разного уровня, на втором — учителя, а на третьем — представители рабочих профессий: водители, механики, слесари.

Кроме того, активно выдвигались домохозяйки, пенсионеры и медики, пишет «Газета.ру».

«Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов», — резюмировал российский лидер.

В сентябре уборщица Марина Удгодская одержала победу на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области и рассказала о своих планах в новой должности.

Также на выборах главы Сусанинского муниципального района Костромской области победил кандидат, который до этого был водителем общественного транспорта.