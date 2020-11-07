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Памфилова рассказала Путину о победившей на выборах уборщице
07 ноября 2020, 01:00 • 31 • Политика
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала президенту России Владимиру Путину об уборщице, победившей на выборах в поселке Костромской области. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.
«Во-первых, о чем это свидетельствует, — о том, что у нас работают в обществе и в государстве не только социальные лифты, но и политические лифты», — сказала Памфилова.
Она отметила, что после ситуации с уборщицей в ЦИК впервые проанализировали социально-демографический состав избиравшихся. На первом месте оказались служащие разного уровня, на втором — учителя, а на третьем — представители рабочих профессий: водители, механики, слесари.
Кроме того, активно выдвигались домохозяйки, пенсионеры и медики, пишет «Газета.ру».
«Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов», — резюмировал российский лидер.
В сентябре уборщица Марина Удгодская одержала победу на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области и рассказала о своих планах в новой должности.
Также на выборах главы Сусанинского муниципального района Костромской области победил кандидат, который до этого был водителем общественного транспорта.
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