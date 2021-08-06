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Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Госдуму

06 августа 2021, 09:55  •  63 • Политика
Видеонаблюдение на сентябрьских выборах в Государственную думу в общей сложности охватит 96% участков, где потенциально могут проголосовать порядка 98% избирателей. Об этом заявила в четверг, 5 августа, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
«Мы выводим на иной качественный уровень процесс видеоконтроля, видеонаблюдения, который в общей сложности охватит 96% избирательных участков, на которых потенциально могут проголосовать около 98% избирателей», — сказала она в интервью «РИА Новости».
Памфилова уточнила, что это комплексная система организации наблюдения, видеофиксации, записи и перемотки видеокадров для «предупреждения и выявления возможных нарушений, оперативной реакции на сообщения о нарушениях».
Ранее в этот день председатель ЦИК также рассказала, что видеонаблюдение на выборах в Госдуму будет длиться не менее 72 часов.
Она добавила, что объектов с видеонаблюдением и онлайн-трансляцией на служебный портал будет более 50 тыс., объектов с видеонаблюдением без трансляции, но с сохранением записей — свыше 5,6 тыс.
Накануне стало известно, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу. Организация объяснила решение ограничениями из-за пандемии COVID-19.
Памфилова в связи с этим выразила сожаление и надежду на то, что решение может быть пересмотрено, учитывая наработанный БДИПЧ опыт наблюдения в формате ограниченных и специальных миссий.
Ранее, 21 июля, сообщалось, что политические партии и Общественная палата России подписали соглашение о наблюдении за выборами.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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