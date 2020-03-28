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Памфилова рассказала о переносе голосования по поправкам в Конституцию

28 марта 2020, 02:35  •  13 • Политика
Новая дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет назначена после того, как в стране нормализуется эпидемиологическая ситуация. Об этом в пятницу, 27 марта, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
«Новая дата голосования будет после того, как эта эпидемиологическая ситуация, скажем, будет снята, когда нормализуется вообще обстановка», ― сказала она.
Также Памфилова отметила, что больших потерь, в том числе финансовых, из-за переноса даты голосования по поправкам в Основной закон нет. Кроме того, она добавила, что ЦИК РФ заморозил и досрочное голосование, которое ранее планировалось начать с 1 апреля.
Ранее в этот день Памфилова заявила, что все избирательные кампании, которые запланированы в России на апрель-май, необходимо перенести на другие даты. Прием заявлений на голосование по Главному закону страны по месту пребывания прекращен, уже поданные будут аннулированы. Из-за переноса даты не начнется и досрочное голосование по поправкам.
Всероссийское голосование по поправкам в Основной закон страны должно было состояться 22 апреля. Однако 25 марта президент России Владимир Путин подписал указ о переносе дня голосования на другую дату. Решение связано с заботой о здоровье граждан на фоне распространения коронавируса. Изменения снова сделали 22 апреля рабочим днем.
В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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