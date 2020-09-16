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Памфилова раскрыла уловку "кандидатов-слабаков" на выборах: Это как "политический костыль"
16 сентября 2020, 15:50 • 39 • Политика
Руководитель ЦИК России Элла Памфилова раскрыла уловку "кандидатов-слабаков" на выборах. Они используют муниципальный фильтр как "политический костыль" для разгона более сильных конкурентов, заметила она.
Руководитель ЦИК России Элла Памфилова рассказала агентству "Интерфакс" о проблеме муниципального фильтра. Ранее комитет выступал инициатором внесения поправок в избирательную систему в контексте этого вопроса.
По её мнению, нынешняя конфигурация работает так, что некоторые кандидаты на выборах задействуют данный фильтр словно "политический костыль". С его помощью они раскидывают конкурентов, причём зачастую более сильных.
Глава ЦИК выступала за снижение уровня влияния фильтра до пяти процентов, однако представители партий, заседающих в Госдуме, не смогли прийти к консенсусу по этому вопросу, из-за чего проблема пока остаётся актуальной.
Памфилова заметила, что многих избирателей раздражают подобные "кандидаты-слабаки", использующие данный метод в целях собственного продвижения на выборах.
Отметим, данная процедура предполагает сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидатов на посты руководителей субъектов РФ.
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