Памфилова раскрыла уловку "кандидатов-слабаков" на выборах: Это как "политический костыль"

Руководитель ЦИК России Элла Памфилова рассказала агентству "Интерфакс" о проблеме муниципального фильтра. Ранее комитет выступал инициатором внесения поправок в избирательную систему в контексте этого вопроса.

По её мнению, нынешняя конфигурация работает так, что некоторые кандидаты на выборах задействуют данный фильтр словно "политический костыль". С его помощью они раскидывают конкурентов, причём зачастую более сильных.

Глава ЦИК выступала за снижение уровня влияния фильтра до пяти процентов, однако представители партий, заседающих в Госдуме, не смогли прийти к консенсусу по этому вопросу, из-за чего проблема пока остаётся актуальной.

Памфилова заметила, что многих избирателей раздражают подобные "кандидаты-слабаки", использующие данный метод в целях собственного продвижения на выборах.

Он [такой кандидат] и как руководитель останется слабаком, не способным ни с людьми разговаривать, ни ответственность на себя брать, - подчеркнула она.

Отметим, данная процедура предполагает сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидатов на посты руководителей субъектов РФ.