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Памфилова продолжит руководить Центризбиркомом РФ до 2026 года
29 марта 2021, 14:45 • 35 • Политика
Действующую главу ЦИК переизбрали большинством голосов
Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова переизбрана на эту должность на следующие 5 лет. Об этом стало известно в понедельник, 29 марта, по итогам голосования.
В качестве главы нового состава ЦИК предлагались две кандидатуры. Эллу Памфилову, работавшую в этой должности с 2016 г., предложила член ЦИК Людмила Маркина. Другой член ЦИК Александр Курдюмов, представляющий в комиссии ЛДПР, свою кандидатуру выдвинул сам.
Результаты тайного голосования подвел председатель счетной комиссии Евгений Шевченко:
"За Курдюмова Александра Борисовича проголосовал один человек, за Эллу Александровну Памфилову – 14 человек".
Памфилова поблагодарила коллег за доверие и призвала работать единой командой.
"Вместе будем работать так, чтобы нам было не стыдно и чтобы избиратели поддерживали нас в том, что мы делаем",
– сказала глава ЦИК после переизбрания.
Ранее Элла Памфилова рассказала, как будет строиться избирательный процесс в 2021 году. Осенью россиянам предстоит выбрать новый состав Государственной думы.
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