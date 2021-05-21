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Памфилова призвала четче определить термин «иностранное вмешательство»

21 мая 2021, 14:20  •  80 • Политика
Законодателям нужно более четко определить термин «иностранное вмешательство», заявила в интервью «Известиям» председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
«Это могут быть разные формы. Это может быть физическое вмешательство — к примеру, выведение из строя сайтов. А может быть и информационно-психологическое воздействие, пропаганда. Это может быть фабрикация каких-то фейков или определенные провокации. То есть реальное вмешательство в процедуры и дезорганизация работы комиссий — это одно, а искажение информации — это уже иная форма? Тут нужно разделять», — отметила она.

Глава ЦИК также добавила, что сейчас никакого физического вмешательства нет, поскольку кампания еще не стартовала. При этом, Памфилова подчеркнула, что на грядущих федеральных выборах ожидаются провокации.

«Мы знаем, что будут провокации. Мы в целом представляем технологии, которые будут использоваться для «сноса» выборов. Уже есть такие примеры на выборах, которые проходят по стране каждые выходные. Пока эти технологии носят внутренний характер», — отметила она.

Также в ходе беседы с «Известиями» глава ЦИК рассказала о расширении формата онлайн-голосования, подготовке к осенним выборам и увеличении числа женщин в руководстве избирательной системы.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью главы ЦИК «Известиям»:
«Вероятность голосования не в один день очень высока»
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