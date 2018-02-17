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Памфилова призналась, что боялась идти на Первый канал после переноса показа фильма Стоуна

17 февраля 2018, 02:09  •  105 • Политика

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Глава ЦИК России Элла Памфилова призналась, что опасалась идти на эфир "Вечернего Урганта" на Первом канале после ситуации с переносом показа последней части фильма американского режиссера Оливера Стоуна о президенте РФ Владимире Путине.

"Боялась, думала - убьете, - сказала она с улыбкой после слов благодарности ведущего за то, что она все же пришла на передачу. - Я очень благодарна, что вы такие незлопамятные".

Ранее партия "Яблоко" и штаб кандидата в президенты Ксении Собчак пожаловались в ЦИК на показ Первым каналом четырехсерийного документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Путин", усмотрев в этом возможную незаконную агитацию.

Центризбирком 14 февраля рекомендовал телеканалу отложить показ оставшихся серий фильма, хотя отметил, что в действиях канала не выявлено агитационной цели и закон не нарушен. Первый канал в связи с рекомендацией ЦИК отложил показ четвертой серии документального фильма, первые три были показаны 12, 13 и 14 февраля.

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