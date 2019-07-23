Памфилова предлагает вернуть в практику избирательных кампаний залог

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает возможным вернуть в практику избирательных кампания залог как форму поддержки выдвижения кандидатов на выборы.

На встрече во вторник с кандидатами в Мосгордуму, позиционирующими себя как независимые, она напомнила о пакете предложений по реформе избирательного законодательства, разработанном членами Центризбиркома и экспертного сообщества.

"Вернуть избирательный залог, реформировать систему сбора и проверки подписей [избирателей в поддержку кандидатов] и так далее. Вот на нескольких листах эти предложения подготовлены", - перечислила она.

"Я надеюсь, что эта наша работа была не зря, что в конце концов законодатель нас услышит", - заключила Памфилова.

Избирательный залог как инструмент поддержки кандидатов на выборах для их регистрации существовал в России до 2009 года наравне с институтом сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов, однако потом был отменен.