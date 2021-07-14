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Памфилова пообещала «сюрпризы» для провокаторов на выборах в Госдуму

14 июля 2021, 17:20  •  77 • Политика
Провокаторов, которые попытаются проголосовать на выборах в Госдуму не один раз, ждут «сюрпризы». Об этом в среду, 14 июля, заявила глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова.
«Мы подготовили кое-какие сюрпризы для тех провокаторов, которые решат еще раз проверить систему на прочность и попытаются проголосовать не один раз. Заверяю вас, что помимо административной и даже уголовной ответственности доска позора им обеспечена», — сказала она на заседании ЦИК.
21 июня президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести грядущую избирательную кампанию в стране так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в ее легитимности.
Голосование на выборах в Госдуму будет проводиться в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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