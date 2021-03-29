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Памфилова переизбрана председателем ЦИК
29 марта 2021, 14:45 • 46 • Политика
Элла Памфилова переизбрана председателем Центральной избирательной комиссии России еще на пять лет. Результаты тайного голосования на первом заседании нового состава ЦИК были озвучены в понедельник, 29 марта.
Также кандидатом на этот пост был выдвинут Александр Курдюмов, член ЦИК по квоте от Госдумы от партии ЛДПР.
«За Курдюмова Александра Борисовича проголосовал один человек, за Эллу Александровну Памфилову — 14 человек», — сказал председатель счетной комиссии Евгений Шевченко.
Памфилова занимает должность председателя Центризбиркома с 28 марта 2016 года.
Полномочия действующего состава Центризбиркома истекают в марте. Комиссия состоит из 15 членов, пять из них назначаются главой государства, пять — Совфедом, пять — Госдумой. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет.
19 марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пяти членов нового состава ЦИК, в том числе Памфиловой.
В состав также вошли глава аппарата Общественной палаты РФ Павел Андреев, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента Наталья Бударина и председатель совета директоров Экспертного института социальных исследований Андрей Шутов.
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