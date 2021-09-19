Памфилова оценила ход последних двух дней голосования на выборах

Председатель ЦИК России Элла Памфилова 19 сентября оценила ход последних двух дней голосования на выборах в Госдуму.

«Сегодня и вчера (18 сентября. — Ред.) более или менее все нормально идет», — сказала она в общественном штабе по наблюдению за голосованием в Москве.

Она напомнила, что в пятницу, 17 сентября, на избирательных участках иногда наблюдались скопления граждан, так как у многих были планы на выходные дни.

По мнению Памфиловой, проблему с очередями желающих проголосовать должны были решать председатели комиссий. В частности, им следовало раздавать гражданам маски и следить за соблюдением дистанции.

В этот же день Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт Центризбиркома в ходе голосования. По ее словам, преимущественно они осуществлялись из США, (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%).

В ЦИК также наглядно продемонстрировали, насколько сложно совершить вброс бюллетеней на проходящих выборах в Госдуму. Журналистам предложили вбросить несколько бюллетеней, однако щель в урне для голосования оказалась слишком узкой.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. На Чукотке и Камчатке голосование завершилось.

В семи регионах страны проголосовать можно как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.